11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 28°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 102.369 -0.01
  • Altın: 182,247 1.30
  • Dolar: 4,2766 0.90
  • Euro: 5,1060 1.15

Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı

»
Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 5 DEAŞ'lıyı yakalamasında Türkiyen'in rolünün büyük ve üst düzey bir DEAŞ üyesinin Sakarya'da yakalandığını duyurdu.
Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan duyurduğu' DEAŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması' konusunda açıklamalarda bulundu.

Aksoy, ABD basınında çıkan operasyonun Türkiye'de başladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz.

New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır.

Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ'e karşı mücadeleyi sürdürecektir." 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak'ta patlama! Acı haber geldiŞırnak'ta patlama! Acı haber geldiŞırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerden 1’i şehit oldu.
Erdoğan'dan önemli açıklamalarErdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşuyor.
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalarBinali Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde konuşuyor...
Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladıTrump duyurmuştu! Türkiye yakaladıDışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 5 DEAŞ'lıyı yakalamasında Türkiyen'in rolünün büyük ve üst düzey bir DEAŞ üyesinin Sakarya'da yakalandığını duyurdu.
Ermenistan Başbakanı'na Türkiye'den ilk cevapErmenistan Başbakanı'na Türkiye'den ilk cevapBaşbakan Binali Yıldırım Ermenistan cephesinden gelen çağrıyı değerlendirdi.
İbrahim Tatlıses AK Parti Genel Merkezi'ndeİbrahim Tatlıses AK Parti Genel Merkezi'ndeAK Parti Genel Merkezi'ne gelen AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, “Mülakata girdik. Mülakat süper geçti, henüz adaylık belli değil” dedi.
  • İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler11 Mayıs 2018 Cuma 14:15
  • Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı?11 Mayıs 2018 Cuma 14:02
  • PKK'dan üniversite öğrencilerine tuzak11 Mayıs 2018 Cuma 13:50
  • Meteorolojiden Ankara'ya sel uyarısı11 Mayıs 2018 Cuma 13:45
  • Seçim öncesi büyük tehlike! Mesajlar ortaya çıktı11 Mayıs 2018 Cuma 13:25
  • Erdoğan mahşeri kalabalığa seslendi! Size gelenlere şunu deyin..11 Mayıs 2018 Cuma 13:00
  • İlk kez dinleyeceksiniz! Ak Parti’nin yeni seçim şarkısı11 Mayıs 2018 Cuma 12:20
  • Muharrem İnce veterinerleri kızdırdı!11 Mayıs 2018 Cuma 12:00
  • Şeytanın aklına gelmeyecek şifreleme taktiği!11 Mayıs 2018 Cuma 11:40
  • "Hak ve özgürlükler bizle geldi"11 Mayıs 2018 Cuma 11:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri