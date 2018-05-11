Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;
Dünya 2008'den beri krizde. Tam çıkacaktı ABD'nin İran kararı yeni bir belirsizliğe neden oldu.
Kriz senaryolarının ardından algı yöntemlerinin ardı arkası kesilmedi.
Türkiye'nin son 50 yıldır kanayan yarası olan ve 13 milyon yapıyı ilgilendiren sorunu çözecek İmar Barışı'nı parlamentodan geçirdik. Konut sektöründeki sorunlar üzerine biz tapu harcı ve KDV indirimi yaptık. Bunun üzerine bankalarda konut kredilerinde indirime gittiler. Faiz oranlarını yüzde 0,98'lere çektiler.
AYRINTILAR GELİYOR...