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Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak

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Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBBKonferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı. Konuşmasında kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösteren Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi dersin hocasıysan onlara not ver, bize veremezsin" dedi. Erdoğan, "Şimdi seçimi dillerine doladılar, piyasayı etkileyecek diyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçimde ne olduysa bu seçimden sonra da aynısı olacak." ifadelerini sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 74. Genel Kurulu'nun iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

BEKLEMEDİĞİMİZ YERDEN DARBE YEDİK

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bugüne kadar ekonomide attığımız adımları sizlerle istişare ettik. Her toplantınıza katılıp, ortak aklın gerektirdiği şeyleri yaptık. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık.

Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik.

VAR GÜÇLERİ İLE ÇULLANIYORLAR

Ekonomi nazik bir alan. Biz söylentilere, dedikodulara, yalanlara, çarpıtmalara, çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak birileri de inatla ve ısrarla o derece hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde yine böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yansıması olan gelişmeleri sanki felaket habercisi gibi takdim eden bazı çevreler, sizleri ve milletimizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyor

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TEPKİ

Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız. Bu ülke ile kredi derecelendirme kurumu şunu söylemiş. Bunları bırakın. Yunanistan'da memurun maaşı ödenmiyor. Onları 4 derece yükseltiyor. Ama bize gelince... (Derecelendirme kuruluşu S&P'nin kararı) O kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onların notunu ver, bize veremezsin.

12 SEÇİMDE NE OLDUYSA O OLACAK

Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, bu halde kabına sığmayacak. Çok haklı bir ivmeyi biz yakalamış durumdayız. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyden 80 dolara gittiği küresel finans akışındaki ciddi daralmanın yaşandığı sonuçlar, geleceğimiz için hepimize ümit veriyor.

Bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bunları dünyada yaşıyor ve görüyoruz. Biz bunların hiç birini yaşamadık. Neden? Zemin sağlam ve inanıp, güveniyoruz. Cevabımızı G20'de birinci büyüme oranı ile verdik. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak  Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. 24 Haziran'da benim milletim bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak. 24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim.

15 MİLLETVEKİLİNİN CHP'YE DÖNMESİ

Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Ağlaya ağlaya gittiler, ondan sonra güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de.

Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz düzeyde büyütemeyeceğimizin farkındayız. Öyle kolay kolay büyümez. Bunun için uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE AYNEN DEVAM

Başka ülkelere yüzde 2'lik, yüzde 3'lük büyümeler yetebilir ama bize yetmez. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta mümkünse çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor. (TOBB üyelerine hitaben)Sizler istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize, iş imkanı sağladık. Ama bunu devam ettirelim diyorum. Aynen devam.

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