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Yıllar sonra gelen şike itirafı!

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli, Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Yıllar sonra gelen şike itirafı!
Yıllar sonra gelen şike itirafı! Yıllar sonra gelen şike itirafı! Yıllar sonra gelen şike itirafı!

 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli'nin verdiği beyanların detayları ortaya çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 9 Mayıs Çarşamba gerçekleşen duruşmada savunma yapan Erdemli, FETÖ ile olan bağlantısını anlattı ve şike soruşturmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz

 

FETÖ üyesi savcılar Zekeriya Öz, Mehmet Berk, Fikren Seçen’in FETÖ üyesi avukatlar Ali Çelik ve Halil İbrahim Koca ile ailece görüştüklerini aktaran Erdemli, avukatların FETÖ’nün emniyet ve yargı ayağıyla sürekli irtibat kurduğunu savundu.

Sanık Orhan Erdemli, şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getirerek,  "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı. Aziz Yıldırım’a kumpas yapıldı. Ben kumpas olduğuna inanıyorum. Davetiye olan çantada para olduğunu iddia ediyorlar. Polis takipte, madem para olduğuna inanıyorsun operasyon yap parayı al. Yapmazsan kumpas yapmış olursun." ifadelerini kullandı.

O süreçte FETÖ'ye yakın avukatlara vekaletname verenlerin serbest bırakılacağının söylendiğini ifade eden Erdemli, "Sanıklar. Aziz Yıldırım’ın aleyhine ifade vermeye zorlanıyordu. ‘Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz’ deniliyordu. Ben Mecnun Otyakmaz ile irtibat kurmadım avukatlığı için. Sivasspor yöneticisi Süleyman Gökçek büroma geldi. Mecnun beyin bana ‘Bana inanırsa avukatlığımı alsın’ dediğini söyledi. Bu olaylar öncesinde Mecnun Bey'e karşı olumlu bir imajım yoktu. Maç kasetlerini 4-5 defa izledim. Şike olmadığına kanaat getirdim” diye konuştu.

“Savcı Berk beni odadan kovdu”

Mecnun Otyakmaz’dan 4 avukat olarak toplamda yaklaşık 240 bin dolar aldıklarını söyleyen Erdemli, savunmasına şöyle devam etti:

“Bana 61 bin dolar para düştü. Ben Mecnun Bey'e kumpas kurmuş olsam parayı niye bize versin. Operasyon olmuş bitmiş, biz 2 ay sonra vekaletname alıyoruz. Otyakmaz bize ‘Ben savcı Mehmet Berk’e tanık dinletmek istedim, beni reddetti. Bir de siz deneyin’ dedi. Ben de 3 tanık için savcı Mehmet Berk’in odasına giderek, müsait olan bir günde Sivas’tan gelecek 3 tanığı dinletmek istediğimi söyledim. Bana, 'Gelsinler ama sonuç değişmeyecek, siz bilirsiniz' dedi. Sonra da bizi azarlayarak odadan kovdu.”

Aziz Yıldırım’ın savunmasının ardından en iyi savunmayı kendilerinin yaptığını iddia eden Erdemli, “Benim 150 sayfalık savunmam var. FETÖ üyesi olsam hokus pokusla hallederdim. Ali Fuat Yılmazer ve Nazmi Ardıç’ın o dönemde operasyonları hukuka aykırı yaptığını söyledim, isimlerini zikrettim. Ben FETÖ üyesi olsam bu müdürleri niye hedefe koyayım. Bazı sanıklar 400 bin lira vererek tahliye oldu. Mecnun Bey bu yoldan gitmedi, çünkü kendine inanıyordu. Otyakmaz 7,5 ay tutuklu kaldı." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ile Mecnun Otyakmaz hedefti

Otyakmaz’ın tahliye edilmesinin ardından yanına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşinin dünürü firari Osman Karakuş’un geldiğini aktaran Erdemli, şunları kaydetti:

“Karakuş, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Davut Bedir’in benim bu davadan çekilmemi istediğini söyledi. Ben de sinirlenerek ’Ne sıfatla kimmiş o?’ dedim. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ve bu 2 kulübün başkanları Aziz Yıldırım ile Mecnun Otyakmaz bu operasyonların hedefiydi. Benim Otyakmaz’ı savunmam FETÖ’nün yargı ve emniyetteki ayağını rahatsız etti."

Savunmasını tamamlayan Erdemli, duruşma öncesi sanıklardan Hidayet Karaca’nın kendisine "Dik dur, sana yakışanı yap." dediğini de öne sürdü.

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