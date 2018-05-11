UEFA'nın G.Saray kararı! Başkan açıkladı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de yaptığı açıklamada UEFA'nın Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermeyeceğini söyledi.

Başkan Cengiz, Sarı-kırmızılı kulübün, önümüzdeki sezon UEFAorganizasyonlarına katılmasında bir engelin olmadığını açıkladı.

UEFA'nın bugün Galatasaray ile ilgili yaptığı toplantıdan çıkan sonucu kendilerine telefon ile ilettiğini ifade eden Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili herhangi bir men cezası vermediğini açıkladı.

Cengiz, "GSTV'ye ilk kez iniyorum, bunun da bir sebebi var: UEFA'dan bir haber aldım, Avrupa kupalarına katılma için bir engellememiz bulunmuyor. Galatasaray önümüzdeki yıl, Avrupa kupalarına katılacak. UEFA bize ceza vermedi. Önümüzdeki günlerde İsviçre'ye gideceğiz ve bir taahhüt sözleşmesi yapacağız, bize sundukları şartları yerine getireceğiz ancak UEFA'dan aldığımız bir ceza yok. Galatasaray'ın mali açıdan da rahatlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.