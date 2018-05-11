11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Eşini öldürten kadın tahliye edildi!

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Diyarbakır'da, kendisine şiddet uygulayan ve aldattığından şüphelendiği 19 yıllık eşi Aziz Demir'i (40), 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürten Nuriye Demir (33) 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eşini öldürten kadın tahliye edildi!
Eşini öldürten kadın tahliye edildi! Eşini öldürten kadın tahliye edildi! Eşini öldürten kadın tahliye edildi!

 

Para karşılığı cinayeti işleyen İdris Yıldırım'ı ağırlaştırılmış ömür boyu, aracılık yapan genç kadının akrabası Hamdullah Yiğit'i ise 12,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, çiftin kızları A.D. ve cinayeti işleyen sanığın arkadaşı Ö.G.'nin ise beraatine karar verdi. İdris Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Nuriye Demir ve Hamdullah Yiğit'in ise tahliyesine hükmetti.

Merkez Yenişehir ilçesinde 26 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda, evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü Aziz Demir, çocuk bezi almak için gittiği marketten evine dönerken, tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra polise bilgi veren maktulün yakınları, Aziz Demir'in eşi Nuriye Demir'den şüphelendiklerini söyledi. Nuriye Demir ve kızı A.D.'nin cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendiren polis, bu kişilerin telefon kayıtlarını inceledi.

TELEFON VE GÜVENLİK KAMERASINDAN KİRALIK KATİL TESPİTİ

Cep telefonu kayıtlarında, Aziz Demir'in eşi Nuriye Demir'in, İdris Yıldırım ve Hamdullah Yiğit ile yoğun görüşme yaptığı, kızı A.D.'nin de İdris Yıldırım ile olaydan 3 gün önce görüşmeye başladığı ve 72 kez mesajlaştığı tespit edildi. Polis, Nuriye Demir ve kızının cinayet saatine yakın İdris Yıldırım ile iletişimlerinin dikkat çekici düzeyde yüksek olduğunu da belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinde, marketten dönen Aziz Demir'in, iki kişi tarafından takip edildiği saptandı. Takibi yapan kişilerin, cinayetten sonra olay yerine yakın bir durakta minibüse bindiği belirlenirken, bunlardan birinin Aziz Demir'in eşi ve kızı ile görüşme yapan İdris Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunun, olay anında cinayet mahallinde sinyal verdiğini belirleyen polis, güvenlik kamerasına takılan ikinci kişinin peşine düştü. Yıldırım'ın telefon kayıtlarında yapılan taramada, şüphelinin Ö.G.'yi 20 kez aradığı, 25 defa mesaj çektiği, ikilinin 159 kez birbirini aradığı ve 4 bin 449 saniye görüştükleri belirlendi. İdris Yıldırım'ın olaydan sonra Ö.G. ile 33 kez irtibat kurduğunu belirleyen polis, bu kişinin cep telefonunun da olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti.

KİRALIK KATİL, TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANDI

Soruşturmanın devam ettiği 10 Temmuz günü Terörle Mücadele ekipleri, alınan ihbar üzerine bir eve operasyon yaptı. Cinayet şüphelisi İdris Yıldırım'ın yakalandığı evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kriminal incelemede, olay yerinde bulunan 4 boş kovan ve maktulün vücudundan çıkan 2 mermi çekirdeğinin, evde bulunan silahların birinden atıldığı tespit edildi. Bir aylık araştırmanın ardından cinayeti aydınlatan polis, Nuriye Demir, ağabeyinin oğlu Hamdullah Yiğit, damadı A.K., kızı A.D. ve cinayet sırasında İdris Yıldırım'ın yanında bulunan Ö.G.'yi 20 Temmuz günü gözaltına aldı. Nuriye Demir, Hamdullah Yiğit, Ö.G. ve İdris Yıldırım tutuklanırken, A.K. ve A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, Aziz Demir'in telefonunda bir kadın ile cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bulundu.

ÖLDÜRMEK İÇİN 25 BİN, YARALAMAK İÇİN 10 BİN LİRA

İfadesi alınan Nuriye Demir, amcasının oğlu Aziz Demir ile 19 yıldır evli olduğunu belirterek, "Ailem zorla evlendirdi. Evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Eşim bana elektrik vermeye çalıştı. Beni aldatıyordu. Dövdüğünde şikayetçi oluyordum. Evden uzaklaştırma kararı bitmeden yeniden gelip dövüyordu. Çamaşır makinesi hortumu ile beni ve kızımı dövdü. Yine şikayet ettim. İfadesini alıp, bıraktılar. Bir kez parmağını gözüme sokmaya çalıştı. Dayanamayıp, üvey ağabeyimin oğlu Hamdullah'a eşimi vurması için birini bulmasını istedim. İdris ile buluştuğumuzda, 'Temizleyeyim mi yoksa yaralayayım mı?' diye sordu. 2 ayağından yaralamasını söyledim. Öldürmek için 25, yaralamak için 10 bin lira istedi. 10 bin liraya anlaştık. Eşim birkaç kez eve porno kaset getirip, kızıma izletti. Kızıma cinsel tacizde bulunmak istedi ve boğma girişiminde bulundu. Amacım öldürtmek değil, sakat bırakmaktı" dedi.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK ALTINDA SUÇU İŞLEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Nuriye Demir'in 'Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis, kiralık katili bulan Hamdullah Yiğit ile 10 bin liraya cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Yıldırım ve Ö.G.'nin ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. Çiftin kızları A.D. hakkında da 'Üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı iddianame hazırlandı.

İddianamelerin kabulünün ardından sanıkların yargılaması Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Çiftin çocukları A.D.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı celse yapılan yargılamada karar bugün açıklandı.

Çiftin çocukları A.D. ve cinayeti işleyen İdris Yıldırım'ın arkadaşı Ö.G.'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, eşini öldürten Nuriye Demir'i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini eşinden kaynaklanan haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Nuriye Demir'in eylemden sonra ve yargılama sırasındaki davranışlarını lehine değerlendiren mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi yaparak cezayı 15 yıla indirdi. Cinayeti işleyen İdris Yıldırım'ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, kiralik katili bulmada yardımcı olan genç kadının akrabası Hamdullah Yiğit'i ise 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İdris Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Nuriye Demir ve Hamdullah Yiğit'in ise yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmelerine hükmetti.

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