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Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı

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Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı
Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, Suriye konusunda Türkiye'ye işaret ederek, 'inanıyoruz ki, Türkiye dahil Orta Doğu'daki diğer ülkeler Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyordur' dedi.
Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı

 

ABD, Rusya, Fransa, İran başta olmak üzere onlarca ülkenin Suriyetopraklarından faaliyetleri sürerken, dünyanın dikkatini en çok Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK'ya yaptığı başarılı operasyonlar çekiyor.

Özellikle ABD ve Fransa'nın Suriye topraklarını paylaşıma açmalarına söz edemeyen bazı ülkeler mesajlarını Türkiye üzerinden vermeyi tercih ediyor.

Benzer bir çıkış da Çin'den geldi. Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz. Suriye'nin bölünmesine karşı çıkıyoruz. İnanıyorum ki bu da Türkiye dahil Orta Doğu'daki diğer ülkelerin ana tutumu ve umududur" dedi.

Basın toplantısında Ortadoğu ve Suriye konularında değerlendirmeler yapan Xiaosheng, ziyaretindeki başlıkların Suriye ve İran'ın nükleer anlaşması olduğunu anlattı.

ÇİN: SURİYE KONUSUNDA DAHA AKTİF OLMAYA HAZIRIZ

Xiaosheng, ziyaretin bu minvalde çok önemli olduğunu anlatarak, "Suriye konusunda da pozisyonumuz belli. Akan kanın bir an önce durdurulmasını ve müzakerelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu da Ortadoğu ve dünya için son derece önemli. Çin olarak her zaman böyle düşünüyoruz. Askeri müdahaleler Suriye'yi geleceğe taşımaz. Sorunun tek çözümü siyasi müzakeredir. Suriye sorununun çözülmesinde faydalı olacak siyasi yöntemleri destekliyoruz. Aynı zamanda Suriye hükümeti ve komşu devletlerle görüşmeye devam ediyoruz. Daha da aktif olmaya hazırız. Umuyoruz ki girişimlerimiz olumlu sonuçlar verir" diye konuştu.

TÜRKİYE MESAJI

Suriye sorununda askeri müdahalelerle çözüme ulaşılamayacağını dile getiren Xiaosheng, şöyle devam etti:

Buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Sorunun çözülmesi konusunda Suriye halkları ve bölgesel ülkelerin diyalog yoluyla hareket etmesini destekliyoruz.

Bu konuda dışarıdan gelen askeri saldırı ve müdahalelere kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz. Suriye'nin bölünmesine karşı çıkıyoruz. İnanıyorum ki bu da Türkiye dahil Ortadoğu'daki diğer ülkelerin ana tutumu ve umududur.

ÇİN'İN ASTANA'YA KATILIMINA TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI İDDİASI

Dün, İzvestiya gazetesindeki bir habere göre; Çin'in Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör ülke olduğu Astana formatına katılmak istediği ve bu konuyu halihazırda Moskova ile istişare ettiği belirtilmişti. Ankara'nın birtakım gerekçelerle Çin'in talebine karşı çıktığı ifade edilmişti.

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