12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik

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Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik
15 Temmuz’da darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, açılan yeni davada Adil Öksüz ile ABD’ye aynı uçakta gittiğini ilk kez kabul etti.
Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik

Batmaz havaalanı kayıtlarına rağmen Öksüz’ü tanımadığını ileri sürüyordu. İkili, darbe planını Fetullah Gülen’e onaylatmak için Pensilvanya’ya uçmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü Akıncı’da yakalanan sivil imam Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açılmıştı. “Terörizmin finansmanı” suçundan yargılanacak Batmaz’ın, soruşturmada itiraf gibi bir savunma yaptığı ortaya çıktı.

‘TANIMIYORUM’ DEDİ

Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanmasına devam edilen Batmaz ile firari imam Adil Öksüz’ün değişik tarihlerde ABD’ye gittikleri, son olarak da 11 Temmuz 2016 tarihinde darbe planlarını FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e onaylatmak için birlikte ABD’ye uçtukları tespit edilmişti. Atatürk Havalimanı’nda görüntüleri ortaya çıkan Batmaz, gözaltına alınınca Öksüz’ü tanımadığını iddia etti.

ÖKSÜZ UÇAKTAYDI

“Terörizmin finansmanı” soruşturması kapsamında 21 Haziran 2017’de alınan ifadesinde ise ağız değiştiren Batmaz, “11 Temmuz 2016’de İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan ABD’nin New York kentine gitmek üzere uçağa bindim ve aynı gün öğleden sonra New York kentine indim. 13 Temmuz’da öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı’na indim. Benim ABD’ye gidiş geliş yaptığım uçakta Adil Öksüz de vardı” dedi.

SADECE MERHABA DEDİM!

Batmaz, savunmasının devamında Öksüz ile birlikte Gülen’in yanına gittiklerini inkar etti. New York’a eski ortağı Mehmet Sungur ile şirket işlerini görüşmeye gittiğini ancak görüşemediklerini, ismini ve nerede olduğunu hatırlamadığı bir otelde kaldığını ileri süren Batmaz, Öksüz’ün ABD’de ne yaptığını, ne için gittiğini bilmediğini savundu. “Ben 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Fetullah Gülen grubunun olumlu düşüncelerle hizmet eden bir grup olduğunu değerlendiriyordum” diyen Batmaz, Ancak 15 Temmuz’dan sonra kanaatim değişti. Her geçen gün de Fethullah Gülen’in başında olduğu örgütle ilgili olarak kanaatlerim olumsuz yönde değişmektedir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETTİ

FETÖ’den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı aracı kullandığı ve bu aracı 15 Temmuz günü darbe toplantılarının yapıldığı Çayyolu’ndaki villanın karşısına bıraktığı anlaşılan Batmaz, Akıncı Üssü’ndeki görüntülerini yine inkar etti. Akıncı Üssü’nde hiç bulunmadığını iddia eden Batmaz, “Akıncı Üssü kamera kayıtlarında bulunan kişi ben değilim. Darbeye herhangi bir şekilde katılmadım ve iştirak etmedim” iddiasında bulundu.

YENİ ŞAFAK

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