12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,829 1.62
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!

»
Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!
HDP’li Selahattin Demirtaş’ın PKK yöneticileriyle arasındaki “emir-komuta hattı” deşifre oldu. Gizli ittifak CHP adayı İnce’nin Hakkari mitinginde gözler önüne serildi.
Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu! Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu! Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!

İlkesizler ittifakından CHP ve Saadet Partisi’nin, gizli ittifak yaptıkları HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gündeme getirerek oluşturmaya çalıştıkları “mağduriyet” algısı Diyarbakır Başsavcılığı’nın 554 sayfalık iddianamesiyle çöktü.

İdddianamede, terör örgütü PKK’nın “siyasi alan merkezi sorumlusu” olan Demirtaş’ın, örgüt elebaşlarnından Sabri Ok’tan doğrudan talimat aldığı gözler önüne seriliyor. Demirtaş ayrıca, Kobani’yi bahane ederek sokağa dökülen PKK’lıların, kurban eti dağırtırken arkadaşlarıyla birlikte vahşice katlettiğini Yasin Börü de dahil 50 kişinin öldürüldüğü 6-7 Eylül olaylarının başlatılması talimatı vermekten de sorumlu.. 

KCK YÖNETİCİSİ 

Demirtaş’ın HDP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden tutuklanmasına kadar, Meclis’teki tüm çalışmaları, yurtdışı gezileri, partinin düzenlediği tüm eylemlerin PKK’nın emriyle yaptığı belirlendi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Demirtaş’ın terör örgütü PKK/KCK’nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün “siyasi alan merkezi sorumlusu” olarak faaliyetlerini yürüttüğü belgeleriyle belirtildi. 

SİYASİ ALAN SORUMLUSU

PYD/PKK’nın çatı örgütü KCK/TM’nin sözde Türkiye sorumlusu Sabri Ok’un doğrudan Demirtaş’a hitaben “Hewal sizi son kez uyarıyoruz... Yapamıyor veya yapmayacaksanız görevinizi bırakırsınız, başkası yapar” dediği mektupta iddianamede yer aldı. Terör örgütü KCK’nın siyasi alan faaliyetlerini Diyarbakır Yenişehir’deki bir adreste “Yerel Yönetimler Komisyonu” adı altında yürüttüğü tespit edildikten sonra yapılan operasyonla terör örgütünün merkezinin bulunduğu Kandil ile HDP-Demirtaş arasındaki iletişim kanalları deşifre edildi. 

‘HEWAL SON UYARIDIR’ 

KCK/TM üyesi eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın evinde ele geçirilen bir harddiskte teröristbaşlarından Sabri Ok’un gönderdiği bir mektup da ele geçirildi. Sabri Ok’un HDP’lileri siyasi arenada yeterli mücadeleyi vermediği için azarladığı mektupta,  şunlar yer alıyor: “Pek çok konuda görüşlerimizi size ulaştırdık. Fakat karşımızda gördüğümüz sorumsuzluk (...) ve duyarsızlık gerçekten ciddi rahatsız edici boyutta olmuştur. (...) Tutuklamalardan sonra bize tek kelime yazmadınız. Bu duyarsızlık neyin nesi! Hewal sizi son kez uyarıyoruz , (...) yapamıyor veya yapmayacaksanız görevinizi bırakırsınız, başkası yapar. Bu kadar ciddiyiz. Hemen en kısa surede bize durumunuzu, gelişmeleri rapor edin.” 

‘ÖZÜR DİLE’ TALİMATI

İddianamede yer alan başka bir mektupta ise Sabri Ok’un, KCK sözcüsü Ali Oruç, Demirtaş ve HDP eski eş genel başkanı Gülten Kışanak’a “Örgüt örgüt tarafından infaz edilen İkram Ersöz isimli şahsın yapılan soruşturma neticesi suçsuz bulunması nedeni ile yürütme konseyi tarafından iadei itibar için yazılan mektubun Ersöz ailesine verilmesi ve örgüt adına Ersöz ailesinden özür dilenmesi” talimatı verdiği ve bu üç kişinin de örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. 

TAPELERDEKİ KCK/TM’NİN TALİMATLARI

Demirtaş’ın terör örgüt PKK ilişkileri bununla da sınırlı değil. Adli dinlemelerle de büyük ihanet gözler önüne seriliyor. Tapelere giren konuşmalara göre KCK’nın bir çok üyesi Demirtaş’a örgütün talimatlarını ulaştırıyor ve HDP’nin politikaları bu şekilde belirleniyor. Demirtaş ve HDP’lilerin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “Sayın” demesi kampanyasının arkasında da PKK/KCK sözcülerinden Kamuran Yüksek’in olduğu belirlendi. Başka bir konuşmada ise KCK sözcülerinden Nadir Yıldırım, Demirtaş’ı arayarak Bingöl kırsalında ölen örgüt mensuplarının cenazelerinin defni ile ilgilenmesi talimatı veriyor ve Demirtaş bizzat terörist cenazelerin defni için girişimlerde bulunuyor. Yine KCK Yöneticisi Turan Genç’in yaptığı bir görüşmede, Yüksekova’da örgüt eyleminde yaralanan bir şahsın Tarsus’a götürülmesi için Demirtaş’tan ambulans istediği belirlendi.

AVRUPA RANDEVULARI PKK’DAN 

Firari terörist PKK/KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok ile Kamuran Yüksek arasında geçen bir konuşmada, Demirtaş’ın yurtdışında düzenlenecek bir konferansa Ok’la ile beraber katılmak için izin istediği ve Ok’un ‘Uygundur’ dediği kaydedildi. Terörist Ok’un, Avrupa Konseyi’nden aldıkları görüşme randevusuna Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak’ın mazeretsiz katılmaları talimatı da verdiği de tespit edildi. KCK ile Avrupa Konseyi arasındaki bağlantıyı da Faik Hoca isimli bir teröristin yaptığı belirlendi.  

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!HDP’li Selahattin Demirtaş’ın PKK yöneticileriyle arasındaki “emir-komuta hattı” deşifre oldu. Gizli ittifak CHP adayı İnce’nin Hakkari mitinginde gözler önüne serildi.
2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!Tokat Valiliği, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır kayıp olarak aranan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Demircan açıkladı: 37 bin personel alacağız!Bakan Demircan açıkladı: 37 bin personel alacağız!Sağlık Bakanı Demircan, '27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı' dedi.
Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittikAdil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik15 Temmuz’da darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, açılan yeni davada Adil Öksüz ile ABD’ye aynı uçakta gittiğini ilk kez kabul etti.
"37 bin personel alacağız!""37 bin personel alacağız!"Sağlık Bakanı Demircan, '27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı' dedi.
Milyonlarca sürücüye müjde!Milyonlarca sürücüye müjde!Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
  • Eşini öldürten kadın tahliye edildi!11 Mayıs 2018 Cuma 19:00
  • Almanya ve Fransa ABD'ye karşı atağa geçti!11 Mayıs 2018 Cuma 18:00
  • Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu11 Mayıs 2018 Cuma 17:30
  • Yıllar sonra gelen şike itirafı!11 Mayıs 2018 Cuma 16:50
  • Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!11 Mayıs 2018 Cuma 16:20
  • Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı11 Mayıs 2018 Cuma 15:55
  • Şırnak'ta patlama! Acı haber geldi11 Mayıs 2018 Cuma 15:43
  • Erdoğan: 12 seçimde ne olduysa o olacak11 Mayıs 2018 Cuma 15:28
  • Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar11 Mayıs 2018 Cuma 15:16
  • Trump duyurmuştu! Türkiye yakaladı11 Mayıs 2018 Cuma 15:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri