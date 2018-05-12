Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!

İlkesizler ittifakından CHP ve Saadet Partisi’nin, gizli ittifak yaptıkları HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gündeme getirerek oluşturmaya çalıştıkları “mağduriyet” algısı Diyarbakır Başsavcılığı’nın 554 sayfalık iddianamesiyle çöktü.

İdddianamede, terör örgütü PKK’nın “siyasi alan merkezi sorumlusu” olan Demirtaş’ın, örgüt elebaşlarnından Sabri Ok’tan doğrudan talimat aldığı gözler önüne seriliyor. Demirtaş ayrıca, Kobani’yi bahane ederek sokağa dökülen PKK’lıların, kurban eti dağırtırken arkadaşlarıyla birlikte vahşice katlettiğini Yasin Börü de dahil 50 kişinin öldürüldüğü 6-7 Eylül olaylarının başlatılması talimatı vermekten de sorumlu..

KCK YÖNETİCİSİ

Demirtaş’ın HDP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden tutuklanmasına kadar, Meclis’teki tüm çalışmaları, yurtdışı gezileri, partinin düzenlediği tüm eylemlerin PKK’nın emriyle yaptığı belirlendi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Demirtaş’ın terör örgütü PKK/KCK’nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün “siyasi alan merkezi sorumlusu” olarak faaliyetlerini yürüttüğü belgeleriyle belirtildi.

SİYASİ ALAN SORUMLUSU

PYD/PKK’nın çatı örgütü KCK/TM’nin sözde Türkiye sorumlusu Sabri Ok’un doğrudan Demirtaş’a hitaben “Hewal sizi son kez uyarıyoruz... Yapamıyor veya yapmayacaksanız görevinizi bırakırsınız, başkası yapar” dediği mektupta iddianamede yer aldı. Terör örgütü KCK’nın siyasi alan faaliyetlerini Diyarbakır Yenişehir’deki bir adreste “Yerel Yönetimler Komisyonu” adı altında yürüttüğü tespit edildikten sonra yapılan operasyonla terör örgütünün merkezinin bulunduğu Kandil ile HDP-Demirtaş arasındaki iletişim kanalları deşifre edildi.

‘HEWAL SON UYARIDIR’

KCK/TM üyesi eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın evinde ele geçirilen bir harddiskte teröristbaşlarından Sabri Ok’un gönderdiği bir mektup da ele geçirildi. Sabri Ok’un HDP’lileri siyasi arenada yeterli mücadeleyi vermediği için azarladığı mektupta, şunlar yer alıyor: “Pek çok konuda görüşlerimizi size ulaştırdık. Fakat karşımızda gördüğümüz sorumsuzluk (...) ve duyarsızlık gerçekten ciddi rahatsız edici boyutta olmuştur. (...) Tutuklamalardan sonra bize tek kelime yazmadınız. Bu duyarsızlık neyin nesi! Hewal sizi son kez uyarıyoruz , (...) yapamıyor veya yapmayacaksanız görevinizi bırakırsınız, başkası yapar. Bu kadar ciddiyiz. Hemen en kısa surede bize durumunuzu, gelişmeleri rapor edin.”

‘ÖZÜR DİLE’ TALİMATI

İddianamede yer alan başka bir mektupta ise Sabri Ok’un, KCK sözcüsü Ali Oruç, Demirtaş ve HDP eski eş genel başkanı Gülten Kışanak’a “Örgüt örgüt tarafından infaz edilen İkram Ersöz isimli şahsın yapılan soruşturma neticesi suçsuz bulunması nedeni ile yürütme konseyi tarafından iadei itibar için yazılan mektubun Ersöz ailesine verilmesi ve örgüt adına Ersöz ailesinden özür dilenmesi” talimatı verdiği ve bu üç kişinin de örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

TAPELERDEKİ KCK/TM’NİN TALİMATLARI

Demirtaş’ın terör örgüt PKK ilişkileri bununla da sınırlı değil. Adli dinlemelerle de büyük ihanet gözler önüne seriliyor. Tapelere giren konuşmalara göre KCK’nın bir çok üyesi Demirtaş’a örgütün talimatlarını ulaştırıyor ve HDP’nin politikaları bu şekilde belirleniyor. Demirtaş ve HDP’lilerin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “Sayın” demesi kampanyasının arkasında da PKK/KCK sözcülerinden Kamuran Yüksek’in olduğu belirlendi. Başka bir konuşmada ise KCK sözcülerinden Nadir Yıldırım, Demirtaş’ı arayarak Bingöl kırsalında ölen örgüt mensuplarının cenazelerinin defni ile ilgilenmesi talimatı veriyor ve Demirtaş bizzat terörist cenazelerin defni için girişimlerde bulunuyor. Yine KCK Yöneticisi Turan Genç’in yaptığı bir görüşmede, Yüksekova’da örgüt eyleminde yaralanan bir şahsın Tarsus’a götürülmesi için Demirtaş’tan ambulans istediği belirlendi.

AVRUPA RANDEVULARI PKK’DAN

Firari terörist PKK/KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok ile Kamuran Yüksek arasında geçen bir konuşmada, Demirtaş’ın yurtdışında düzenlenecek bir konferansa Ok’la ile beraber katılmak için izin istediği ve Ok’un ‘Uygundur’ dediği kaydedildi. Terörist Ok’un, Avrupa Konseyi’nden aldıkları görüşme randevusuna Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak’ın mazeretsiz katılmaları talimatı da verdiği de tespit edildi. KCK ile Avrupa Konseyi arasındaki bağlantıyı da Faik Hoca isimli bir teröristin yaptığı belirlendi.

STAR