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2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!

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Tokat Valiliği, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır kayıp olarak aranan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!
2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber! 2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber! 2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu.

DNA testi için Ankara'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır kayıp olarak aranan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 8 Mayıs Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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'ADLİ TAHKİKATA DEVAM EDİLMEKTEDİR'

"Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir."

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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