12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar

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Uluslararası ihanet ağı, seçim manipülasyonuna başladı. Seçimlere gölge düşürmek için “casus yazılım” senaryosu devreye sokuldu.
Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar
Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar

24 Haziran'da yapılacak tarihi önemdeki seçimlere gölge düşürmek isteyen küresel odaklar ihanetin fitilini bu kez Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi The Citizen Lab Ar-Ge Merkezi üzerinden ateşledi. The Citizen Lab Türkiye'yi ve Türkiye'deki kamu kurumlarını zan altında bırakan şaibeli bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki internet ağında 'casus yazılım' bulunduğu, servis sağlayıcıların da bu programlara yönlendirildiği iftirası atıldı.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, The Citizen Lab ile Türkiye'deki kamu kuruluşlarına ve GSM şirketlerine yazılım-anti virüs programı satan Slovakya merkezli ESET şirketinin bağlantısını da ortaya çıkardı. Ayrıca Toronto'daki (Kanada) The Citizen Lab'ı, bu ülkede rahatça yerleşen FETÖ'cülerin manipüle ettiği ve seçim güvenliği ile ilgili bir tartışmayı tetiklemek için kolları sıvadığı tespit edildi. Bu ilişki zinciri Türkiye'deki kamu ve özel kurumlar ile yazılım-virüs programı bağlantısı olan ESET şirketinin de güvenilirliğini sorgulanır hale getirdi.

ALT YAPISI İZLENİYOR ALGISI

Görünüşte Kanada'da çalışan araştırma merkezi The Citizen Lab, uluslar arası ilişkiler ağı ile irtibatlı çıktı. Bu merkez, Türkiye'deki seçimleri hedef alan "casus yazılım" iddiasını piyasaya sürdü ve bugünden kitlesel hedefli manipülasyon faaliyeti başlattı. Yayımladığı iftira raporuyla ön plana çıkan The Citizen Lab, Slovakya merkezli bilgi teknolojileri güvenlik şirketi ESET ile bağlantılı çıktı. Yazılım şirketi ESET de casus yazılım iddiasıyla Türkiye'yi hedef gösterdi. ESET markası ise Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir şirket olarak dikkati çekti. Türkiye'deki bazı kamu kuruluşları ile telefon operatörlerine yazılım ve anti virüs programları satan şirketin, Türkiye'deki internet alt yapısının izlendiği algısı oluşturmaya çalıştığı ve Citizen Lab ile örtülü çalıştığı tespit edildi.

SİBER TEHDİT SENARYOSU

ESET isimli şirketin, Türkiye'de seçim güvenliği üzerinde tartışmayı sosyal medya üzerinden tetiklemeye çabalayan Toronto'daki Citizen Lab'la bağlantılı olması, Kanada'daki FETÖ'cülerin güdümünde hazırlanan rapor, şüpheleri daha da artırdı. ESETThe Citizen Lab bağlantısını ortaya çıkaran güvenlik ve istihbarat birimleri, Slovakya merkezli bu operasyonel şirketle iş yapan resmi ve özel kurumlara, siber ve bilişim güvenliği açısından tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kanada-Slovakya eksenindeki bu kirli planla kamuoyunda, seçimler için manipülasyona açık algısı oluşturulmaya çalışıldığı sonucuna varıldı. ESET'in ürettiği anti virüs programları ile Türkiye'deki internet altyapısına sızma ihtimaline karşı önlemler de alındı.

YAZILIM RAPORU'NDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Türkiye ile ilgili iftiraların üssü olan Kanada'daki merkezin dijital araştırma olarak yayımladığı ihanet raporunda başı çeken isim ise Ronald J. Deibert. Bu ismin, bilişim konusuna hakim olmaması, siyaset bilimci olması ise iddiaların siyasi bir karalama kampanyası olduğunu ortaya koydu. Deibert hariç 20 araştırmacının Toronto Üniversitesi ile bağlantısı olmadığı da anlaşıldı. Teknik olmayan kişilerce teknik rapor süsü verilerek yazılıp kamuoyuna servis edilen raporla nasıl bir oyun oynandığı da gözler önüne serildi.

CASUS YAZILIM İFTİRASI ATILDI

Raporda, bir siyaset bilimci topluluğun Kanada'dan, doğrudan Türkiye'deki internet alt yapısının izlendiği, Derin Veri Analizi (DPI) cihazları ile casus yazılım yerleştirildiği iftirasını paylaşması şüpheli bulundu. Yazılımcılar teknik anlamda böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, aksine bu cihazların casus yazılımları engelleme görevi gördüğünü ortaya koydu.

SABAH

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