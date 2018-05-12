İfadesindeki dikkat çeken detay! Eren Erdem’in eşi ajan mı?

Karşı gazetenin patronu Turan Atabey’in ifadesinde CHP'li Erdem ile ilgili şok iddia: Erdem, eşinin BILD Gazetesi’nde çalıştığını ve Alman ajanı olduğunu söylemişti.

Karşı Gazetesi genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin patronu Turan Atabey’in ifadesinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı

. Atabey’in iddianamede yer verilen ifadesinde, “Eren Erdem’in eşi Nuray Erdem’in BILD Gazetesi’nde çalıştığını, Alman istihbarat ajanı olduğunu ve Almanya’dan eşi aracılığıyla hükümet aleyhinde belgeler getireceğini, bunları haber yapabileceklerini beyan etmişti” dediği belirtildi.

MİT TIR'LARI DOSYASI ERDEM'DEYDİ

KARŞI gazetesi muhabiri Emre Erçiş'in iddianameye yansıyan ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Emre Erçiş ifadesinde şunları söyledi: MİT TIR'larıyla ilgili şunu söyleyebilirim: MİT TIR'ları basına yansıdıktan sonra Eren Erdem'de Adana'daki MİT TIR'larıyla ilgili soruşma dosyasının tamamı kendisinde vardı. Hatta o tutanaklara ben de göz attım. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla LAPAZEM isimli Twitter hesabına Eren bu dosyaları paylaşmış.

AKŞAM