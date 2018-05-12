12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara için ise sel uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağışlı hava gidiyor, sıcaklık artıyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatyave Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin, akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

 

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