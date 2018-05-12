12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,829 1.62
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı

»
Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.
Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı
Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı

​Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı.

Sanıkların ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir hakkında, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde tutuklu bulundukları bütün suçlar yönünden tahliye taleplerinin kabulü oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

Üye hakim, Mehmet Özdemir'in tahliyesine katılmakla beraber Ali Bulaç'ın tahliyesine ilişkin atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek muhalefet şerhi koydu.

Tutuksuz sanık Şahin Alpay'ın konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın sırasıyla 7, 8 Haziran'da yapılmasını kararlaştıırdı.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararıZaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararıZaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.
Türk gemisine füze saldırısı iddiası!Türk gemisine füze saldırısı iddiası!Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştiği iddia edildi. Gemide büyük bir patlama oldu, gövdede büyük hasar var.
İfadesindeki dikkat çeken detay! Eren Erdem’in eşi ajan mı?İfadesindeki dikkat çeken detay! Eren Erdem’in eşi ajan mı?Karşı gazetenin patronu Turan Atabey’in ifadesinde CHP'li Erdem ile ilgili şok iddia: Erdem, eşinin BILD Gazetesi’nde çalıştığını ve Alman ajanı olduğunu söylemişti.
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısıBu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılarKaranlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılarUluslararası ihanet ağı, seçim manipülasyonuna başladı. Seçimlere gölge düşürmek için “casus yazılım” senaryosu devreye sokuldu.
Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!Kandil- Demirtaş “emir-komuta hattı” deşifre oldu!HDP’li Selahattin Demirtaş’ın PKK yöneticileriyle arasındaki “emir-komuta hattı” deşifre oldu. Gizli ittifak CHP adayı İnce’nin Hakkari mitinginde gözler önüne serildi.
  • 2.5 yıl önce kaybolan çocuktan acı haber!12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
  • Bakan Demircan açıkladı: 37 bin personel alacağız!12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:40
  • Adil Öksüz itirafı! Aynı uçakla gittik12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:30
  • "37 bin personel alacağız!"12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:08
  • Milyonlarca sürücüye müjde!12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:00
  • Eşini öldürten kadın tahliye edildi!11 Mayıs 2018 Cuma 19:00
  • Almanya ve Fransa ABD'ye karşı atağa geçti!11 Mayıs 2018 Cuma 18:00
  • Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu11 Mayıs 2018 Cuma 17:30
  • Yıllar sonra gelen şike itirafı!11 Mayıs 2018 Cuma 16:50
  • Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!11 Mayıs 2018 Cuma 16:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri