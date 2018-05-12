Devlet terörü! İsrail 250 çocuğu gerçek mermiyle vurdu..

İsrail askerleri, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze sınırında devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 250 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurdu.

Çocuk haklarıyla ilgili uluslararası çalışmalar yürüten "Save the Children"'ın adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre, bir ayı aşkın süredir devam eden Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 8 bine yakın Filistinli yaralandı.

KESKİN NİŞANCILAR 250 ÇOCUĞU VURDU

Haber7'nin haberine göre; İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan Filistinlilerden en az 500'ünün çocuklardan oluştuğu belirtilen raporda, yaralan çocukların 250'sinin İsrail keskin nişancıları tarafından gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

YAŞLARI 8'E KADAR DÜŞÜYOR

Başları da dahil olmak üzere vücutlarının çeşitli bölgelerinden İsrailli keskin nişancıları tarafından gerçek mermiyle vurulan Filistinli çocukların bazılarının yaşlarının 8'e kadar düştüğüne dikkat çekildi.

HASTANELER DOLDU TAŞTI

Abluka ve yaralı sayısının fazla olması nedeniyle Gazze'deki hastanelerde durumun gün geçtikçe kötüye gittiğine işaret edilen raporda, yeni yaralalılara yer açılması için çocukların bazılarının tedavileri tamamlanmadan tahliye edildiği ifade edildi.

BM'YE ÇAĞRI

Save The Children'ın Gazze'deki durumla ilgili endişe duyduğu ve ilerleyen günlerde daha fazla çocuğun yaralanabileceği veya hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunulan raporda, "Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması ve faillerin cezalandırılması çağrısını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZZE ŞERİDİN DE BARIŞÇIL GÖSTERİLER

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

BUGÜNE KADAR 52 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

Gösterilerin başından bu yana en az 5'i çocuk olmak üzere 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı. Bu yaralılardan 2 binden fazlası gerçek mermiyle vuruldu.