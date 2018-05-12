12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar

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Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkede bugün gerçekleştirilen genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum." dedi.

Barzani, Erbil'deki yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan tüm unsurlar için tarihi ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Barzani, "Irak halkı demokratik bir şekilde sandık başına giderek meclisteki temsilcilerini seçecek. Kürdistan Bölgesi halkının, çok ciddi bir şekilde sandık başına gidip oylarını kullanmalarını temenni ediyorum." diye konuştu. 

"Irak'ta herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir koalisyona gitmeden hükümeti tek başına kuramadığı malum ve bunu herkes biliyor." ifadelerini kullanan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Irak'ta çoğunlukta oy alanların hükümeti kurması, ülkenin çıkarına değil. Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum." 

Barzani, Erbil ve Bağdat'ın da 2005 yılından bu yana geçmişten çok iyi ders almaları gerektiğine dikkati çekti.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların her iki taraf için de tecrübe olduğunu ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraflar arasında yaklaşık 12 yıldır çözülemeyen sorunların, artık alınan tecrübeler doğrultusunda diyalog masası ve görüşmelerle çözülmesini temenni ediyorum. Şu anda Irak'ta tamamen yeni bir sürece girildi. Bu süreç DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasıyla başladı. Bu süreçte daha çok altyapı hizmetleri ve iktisadi konulara tam bir önemin verilmesi sürecidir. Bu ülkede siyasi istikrar oluşmalıdır.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar çözülmediği müddetçe Irak'a siyasi istikrarın geleceği kanaatinde değiliz. Bu yüzden geçmiş yıllar her iki taraf için bir ders olmalı ve sorunları diyalogla çözmeliyiz."

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmene açtı. 

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu. 

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor. 

Irak, terör örgütü DEAŞ'tan sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor. 

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

 

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