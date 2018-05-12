12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler

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PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler
Avrupa Birliği Komisyonu ve AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri için propagandaya başladı.
PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler

Irkçılığın günden güne arttığı Avrupalılar, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı. Türk düşmanlığıyla siyasi çıkarlar peşinde koşanlar, Türkiye'de demokratik sorunların yaşandığını iddia etti. 

Türkiye'nin ekonomik göstergelerden dolayı sıkıntı yaşamadığını itiraf eden AB Komisyonu temsilcisi, "Durum değişmedi. Ankara'nın gelecek 10-15 yılda AB'ye girme şansı yok. Bunun nedeni sadece biriken politik çelişkiler değil." ifadelerini kullandı.

PKK SEVER PİRİ YİNE İŞ BAŞINDA

Daha önce PKK için çalışmalar yürüten Kati Piri, Türkiye aleyhinde çalışmalarına start verdi. Kaçak Can Dündar ile yakınlaşan, PKK'nın siyasi partisinin Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşen Piri, Türkiye'nin eskisinden daha kötü durumda olduğunu iddia etti.

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AB 10-15 YIL HAZIR DEĞİL

 Türkiye hakkında İzvestiya gazetesine konuşan AB Komisyonu'nda üst düzey bir isim ise, "Avrupa Birliği önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye'yi kendi sıralarına almaya hazır değil" ifalerini kullandı.

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