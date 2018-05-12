Muharrem İnce'nin 'ezan' çarkı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'yi konuk ettiği açık hava canlı yayını sırasında ezan okununca ne yapacağını şaşırdı. İmdadına İnce'nin açıklaması yetişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Antalya Muratpaşa Kent Meydanı'nda açık havada devam eden program sırasında yatsı ezanı okundu. Ezan sesi yayına da gelince ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

DÜNDAR, NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLEMEDİ

Dündar, ezan sesinin yayına geldiği esnada "Ezan da okunuyor, Allah kabul etsin"sözleriyle ne yapacağını şaşırdı ve topu İnce'ye attı.

Muharrem İnce ise; "Ezan okunurken konuşulmaz diye bir şey olmaz. Bir şarkı söylemiyoruz, eğlenmiyoruz. Ezan hem namaza çağrıdır, hem bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızın iki sembolü vardır: bayrak ve ezan. Ezan, hem bağımsızlığımızın sembolüdür hem de bir iddiadır. 'Biz bu toprakların sahibiyiz, müslümanız, buradayız' demektir. O yüzden konuşmakta hiçbir sakınca yok."sözleriyle durumu toparladı.

Muharrem İnce, bir gün önceki mitinginde, ezan okunduğunda konuşmasını keserek ezanın bitmesini beklemişti. İnce'nin yer ve zaman değişince gösterdiği bu ikili tavır, sosyal medyada büyük tepki topladı.