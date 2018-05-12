The Hill'in haberine göre Sadler, Beyaz Saray'daki iç toplantıda, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü koltuğuna oturmasına karşı çıkan Senatör McCain için ‘Görüşü önemli değil nasılsa ölüyor' dedi. Ancak toplantının diğer katılımcıları bu şakanın yersiz olduğunu söyledi.
Beyaz Saray, Sadler'in bu 'şakasını' yalanlamadı. Trump'ın asistanı, konuyla ilgili basın yorum yapmayı reddetti. Ama The Hill'in bir kaynağı, Sadler'in McCain'in kızını arayarak özür dilediğini aktardı.
12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Trump'ın asistanından McCain'e: Nasılsa ölüyor!
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