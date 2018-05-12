12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!

»
Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!
ABD'deki Pakistanlı diplomatlara seyahat sınırlaması getirilmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı da aynı kararı ülkedeki Amerikalı diplomatlar için aldı.
Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama! Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama! Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!

 

Amerikalı diplomatların nisanda İslamabad'da karıştığı iki trafik kazasıyla gerilen ilişkilerde ABD tarafından 1 Mayıs'ta uygulanması planlanan seyahat sınırlaması bugün yürürlüğe girdi.

Sınırlamayla Pakistanlı diplomatlar ve ailelerinin, görev yaptıkları şehirlerin 25 mil dışına çıkmadan en az 5 gün önce yetkilileri bilgilendirmesi gerekiyor.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 27. maddesine göre alınan karar, belirli durumlarda havalimanı, liman ve sınırlarda aranma, eşyalarının x-ray cihazlarından geçirilmesi gibi tedbirlere de imkan sağlıyor.

ABD'nin sınırlandırma kararının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı seyahat sınırlaması Pakistan'daki Amerikalı diplomatlara da getirilecek. Pakistan'ın aldığı karara göre, ABD diplomatik misyonlarında kullanılan araçların camları filmli olamayacak. Bununla birlikte misyon binaları içinde telsiz kullanımı da izne tabi olacak. Diplomatik plakası bulunmayan araçların kullanılmasına yasak getirilirken kiralık araçlarda diplomatik plaka bulundurulması da yasaklanıyor.

Amerikalı diplomatlar kendi pasaportlarına kaydedilmemiş cep telefonu da kullanamayacak.

Askeri ataşeye Pakistan'dan çıkış yasağı

İslamabad Yüksek Mahkemesi de nisanda kırmızı ışıkta geçerek çarptığı motosikletteki kişinin ölümüne sebep olan ABD'nin İslamabad'daki Savunma ve Hava Ataşesi Joseph Emanuel Hall'un adının Çıkış Kontrol Listesi'ne alınmasına karar verdi.

Hall'un ülkeden çıkmasını engelleme adına alınan karar, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılması halinde ataşenin yargılanabileceği anlamına geliyor.

Hall ile ilgili İçişleri Bakanlığına gönderilen karar 2 hafta içinde uygulanacak.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk F-35’i ilk uçuşunu yaptıTürk F-35’i ilk uçuşunu yaptıTürk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak ilk uçuşunu yaptı.
Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını ve bölgede daha fazla şey yapmalarını istediğini belirtti. Hamaney, 'Mektup elimizde' ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası Rusya'dan S-300 açıklaması!Saldırı sonrası Rusya'dan S-300 açıklaması!Suriye'ye olası S-300 sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Rusya'nın gerekli gördüğü her adımı atma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!ABD'deki Pakistanlı diplomatlara seyahat sınırlaması getirilmesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı da aynı kararı ülkedeki Amerikalı diplomatlar için aldı.
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Savaşa hazır değildi!Rusya'dan çarpıcı açıklama: Savaşa hazır değildi!Rus askeri uzmanlar, Suriye ordusunun envanterindeki Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1'in savaşa hazır durumda olmadığı için İsrail tarafından imha edilebildiğini belirtti.
Trump'ın asistanından McCain'e: Nasılsa ölüyor!Trump'ın asistanından McCain'e: Nasılsa ölüyor!ABD Başkanı Donald Trump’ın özel asistanı Kelly Sadler’in, bir süredir beyin kanseri ile mücadele eden ve Trump karşıtı açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör John McCain için ‘görüşü önemli değil nasılsa ölüyor’ dediği ortaya çıktı.
  • Trump’tan yeni tahrik edici Kudüs açıklaması12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:20
  • PKK sevici Piri yine iş başında! Seçim öncesi harekete geçtiler12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:58
  • Barzani'den seçim yorumu! Başarılı olamazlar12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:55
  • Devlet terörü! İsrail 250 çocuğu gerçek mermiyle vurdu..12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:34
  • Beyaz Saray'dan İran iddiası12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:20
  • Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:20
  • S.Arabistan'a füze saldırısı12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:09
  • Çin'den Türkiye'ye Suriye mesajı12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:07
  • İran'dan çarpıcı açıklama12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:07
  • Saldırı sonrası Rusya'dan S-300 açıklaması!11 Mayıs 2018 Cuma 15:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri