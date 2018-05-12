Beşiktaş'tan Fener'e gönderme!

Fenerbahçe'nin kupayı Akhisarspor'a kaptırması hakkında konuşan Beşiktaş yönetimi, "Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var" dedi.

Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Beşiktaş camiası duygularını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Beşiktaş yönetiminin sözleri:

İLAHİ ADALET

"Bunun adı ilahi adalet. Biz her zaman sporun etik değerlerinin kupalardan, şampiyonluklardan daha önemli olduğunu söyledik. Ancak onlar 'Kazanmak için her yol mübah' yöntemiyle hareket ettiler. Sonuçta da haksız olduğuna inandığımız bir kararla finale kadar geldiler."

ALLAH'IN DA HESABI VAR

"Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Akhisar güzel bir futbolla ve hak ederek kupayı kazandı."

NEDEN HEP FENER?

"Allah'tan hakemin de bahane bulacakları bir kararı olmadı. Fenerbahçe, 'Neden bunlar hep bizim başımıza geliyor' diye düşünmeli."