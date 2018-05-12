12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Karar değişti! İstifası kabul edilecek

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Karar değişti! İstifası kabul edilecek
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Karar değişti! İstifası kabul edilecek Karar değişti! İstifası kabul edilecek Karar değişti! İstifası kabul edilecek

 

Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi. 

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlamaktan yanaydı.

Ancak Ziraat Türkiye Kupası’nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman’ın sezon sonunda ‘Nezaketen’ edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi.

ADAYLAR MASAYA YATIRILDI

İki adayında teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi.

Yıldırım’ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.

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