Meclis’te 600 vekil hazırlığı



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tam olarak uygulamaya geçeceği 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM’de de yeni bir dönem başlayacak. Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması öncelikle, Meclis’te 50 yeni milletvekili için oda arayışını gündeme getirdi. Milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasında 543 milletvekili için oda ayrılmış durumda. Şimdiye kadar, bakanlar milletvekili arasından seçildiği ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de ana binadaki odalarını kullandığı için milletvekili odaları ile ilgili bir sayı sıkıntısı bulunmuyordu. Ancak, yeni sistem ile birlikte 600 milletvekilinin tamamına Meclis’te oda tahsis edilmesi gündeme geldi. TBMM yönetimi, seçimlerin erkene alınması ile birlikte hem yeni odaların bulunması, hem de Genel Kurul salonundaki oturma düzenine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. TBMM yönetiminden edinilen bilgilere göre, 543 odanın bulunduğu halkla ilişkiler binasında, komisyon başkanlarının kullandığı ve diğerlerine göre daha geniş odalar ikiye bölünerek 57 kişilik oda açığı kapatılacak. Komisyon başkanlarına da, eskiden olduğu gibi komisyon toplantılarının yapıldığı salonlarda yer ayrılması planlanıyor.



OTURMA DÜZENİ YENİDEN PLANLANDI



Meclis Genel Kurul salonundaki oturma düzeni de 600 milletvekiline göre yeniden planlandı. Genel Kurul’da şu anda 524 milletvekili koltuğu bulunuyor. Bu koltuklardan 25’i komisyon üyelerine, 25’i de bakanlara ayrılmış durumda. Meclis yönetimi, Bakanlar Kurulu sıralarının, milletvekili sıraları ile birleştirilerek koltuk sayısının artırılmasına ilişkin plan yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, değişiklik yapılmasına şimdilik gerek olamadığını söylemesi üzerine, ‘ek koltuk’ formülü gündeme geldi. TBMM yönetimi, Genel Kurul salonunda kameraların görüş alanında olmayan ve milletvekilleri tarafından ‘yayla’ olarak tabir edilen arka bölüme ek koltuk ve sıra koyarak, açığı kapatma kararı aldı. Ek koltukların siparişini veren TBMM yönetimi, 24 Haziran seçimlerine kadar Meclis’teki tadilatları bitirmeyi hedefliyor.



Türkiye Gazetesi

