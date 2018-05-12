12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama!

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(BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sosyal medyada yürütülen kampanyalara yönelik açıklamalarda bulundu.
BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama!
BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama! BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama! BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama!

Habertürk'ten Esra Nehir'e açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan Facebook’un şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter’dan daha önde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Facebook atması gereken adımları attı, Twitter’a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor.”

Sayan, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

ENGELLEME YERİNE UYARI

“Tamam”, “Devam” kampanyasıyla ilgili ABD’den Türkiye’nin 6 katı tweet atıldığını belirten Sayan, “Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz’ lafını duymak istiyorlar” dedi.

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan Sayan, seçim gecesi tedbirleri 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini kaydeden Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını dile getirdi.

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