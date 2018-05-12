İmam Hatiplilerden Muharrem İnce'ye davet!

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’ndan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye imam hatip daveti geldi.

Bekiroğlu, “Sayın Muharrem İnce, imam hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz” dedi.

Muharrem İnce, Rize mitinginde Türkiye'nin sorunlarının eğitimle çözüleceğinden bahsederek şunları söyledi:

"Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Anneler, AK Partili anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. İmam hatip lisesine gidiyor çocuklarınız. Ey benim AK Partili bacım, çocuğunu İmam hatip lisesine gönder sorun yok ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor? Ona bak. Bilim, teknoloji ve uygarlık lazım bize."

ÖN KABULLERİNİZİN GENÇLERE FAYDASI YOK

Muharrem İnce’nin imam hatiplerle ilgili bu konuşmasına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu Twitter’dan cevap verdi. Muharrem İnce’ye imam hatipleri tanımak için bir davette bulunan Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Muharrem İnce, imam hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz. Ön kabullerinizin, eğitime, gençlere hiç bir faydası yok. Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır. Sayın İnce, 'Karıncayı bile incitmem deme, Bile’den incinir karınca."