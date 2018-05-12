Ayasofya Camii önünde binlerce kişi sabah namazı kıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)'nin çağrısıyla binlerce kişi Ayasofya Camii önünde sabah namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)'nin çağrısıyla binlerce kişi Ayasofya Camii önünde sabah namazını eda etti.

Binlerce insan namaz öncesi sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarken programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Namaz öncesi açıklamada bulunan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Şu yanı başımızdaki camimiz eğer cami olarak hürmetini koymazsa, bizim için tozdan topraktan ibarettir. Bizim için kıymeti cami olmasından dolayıdır. Biz hiçbir şekilde müze olarak ortaya konmasını kabul etmiyoruz. Bugün bu meydanda sadece Ayasofya Camii için toplanmadık. Ayrıca ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa için de toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin malumu, Amerika'nın başkanı Trump 6 ay önce Ayasofya Camii ile birlikte sıkıntı yaşayan Mescid-i Aksamızın bulunduğu yer olan Kudüs ile alakalı kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ve ayrıca İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan edeceklerini ifade ettiler. Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları oradan def olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.