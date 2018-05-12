Bira şişesine "La İlahe İllallah" yazdılar!

Alman firma kapağında “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” yazan biraları piyasaya sürdü.

Almanya menşeili bira firması Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG Müslümanların kutsal ramazan ayına sayılı günler kala büyük bir skandala imza attı.

Alman firma, Ureich marka bira şişelerinin kapaklarına “La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah” yazarak piyasaya sürdü.

Bira şirketine Avrupa'daki Müslümanlardan çok sert eleştiriler gelirken, şirketin şişeleri piyasadan geri çekmesi ve özür dilemesi istendi.

"DÜNYA KUPASI" SAVUNMASI

Eichbaum firması ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini duyurdu.

Firmanın, bu konsept kapsamında Suudi Arabistan bayrağını da bira şişesinin kapağına monte ettiği, ancak Suudi bayrağında Kelime-i Tevhid yazısının dikkate alınmadığı belirtildi.

Eichbaum şirketi İslam dinine yönelik bir saldırı amacı taşımadıklarını da savundu.

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞININ ANLAMI VE TARİHÇESİ

Suudi Arabistan bayrağı, yeşil zemin üzerine yerleşimli beyaz renkteki kılıç ve Arapça olarak yazılmış olan 'La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah' yazısı yer alır.

Yeşil renk; Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)'in kurmuş olduğu İslamiyeti ve Fatımi sülalesini ifade eder.

Kılıç, bir adalet sembolüdür ve ilk Suudi Kralı Abdülaziz ibn Suud'u temsil eder.

Mevcut Suudi Arabistan bayrağı 15 Mart 1973 tarihinde kabul edilmiştir. Beyaz kılıç, 1906 yılında bayrağı eklendi ve 1973 yılında bayrak için bir kaç ufak değişiklikler yapılarak son halini almıştır.

Ulusal bayrak, sadece resmi amaçlarla kullanılır,ülke vatandaşlarının ise, düz yeşil zemin üzerine, bayrağın sağ üst köşesindeki iki çapraz kılıç üzerinde bir altın palmiye ağacı yerleşimli olan bayrağı normal zamanlarda kullanmaları gerektiği belirtilir.





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