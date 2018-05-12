12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:43Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:18Yatsı 21:55
    • 25°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Bakın nasıl haberleşmişler!

»
Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 300 asker için gözaltı kararı verildi. O operasyon sonucu dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Üsküdar'daki bir kuruyemişçiden örgütün 353 kripto askerle irtibat kurduğu belirlendi.
Bakın nasıl haberleşmişler!
Bakın nasıl haberleşmişler! Bakın nasıl haberleşmişler! Bakın nasıl haberleşmişler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamlarıyla ankesörlü telefondan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 211'i muvazzaf toplam 300 asker için gözaltı kararları doğrultusunda dün İstanbul merkezli 52 ilde operasyon yapıldı. 300 şüpheliden 186'sı gözaltına alındı.

Vatan'da yer alan habere göre savcılığın yaptığı tespitlerde, FETÖ'nün TSK'da yapılanmasını ‘Mahrem Hizmetler' diye isimlendirdiği ve gizliliğe azami derecede riayet edildiği yer aldı. Örgütün TSK'ya sızdırdığı kripto askerler ile bu askerlerden sorumlu sivil imamları arasındaki ilişkinin deşifre olmasını engellemek için farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı belirtildi. Şüphelilerin, ByLock gibi programlardan uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının, TSK'ya sızan FETÖ'cü sayısına göre çok az olduğuna dikkat çekildi.

4 BİN ANKESÖRLÜ HAT İNCELEMEDE

Sivil örgüt imamları ile FETÖ'cü askerlerin market, büfe gibi yerlerdeki ankesörlü telefonlar üzerinden tek yönlü aramalarla bağlantı kurdukları tespit edildi. Tek yönlü ve kısa süren aramalarda, yönetici konumundaki kişilerin kripto üyelere talimat verdikleri veya toplantıya çağırdıkları belirlendi. Bunlardan birinin de Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde bulunan ‘Gülüm Kuruyemiş' isimli dükkan olduğu tespit edildi. Kuruyemişçideki telefondan 353 askerle irtibat kurulduğu ortaya çıktı. Bu kuruyemişçiden telefonla aranan askerlerin 128'inin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları veya örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle başka soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları belirlendi. 24'ünün itirafçı olduğu belirlenirken, 1'nin ölüm kaydı bulunduğu, geriye kalan 177 askerden 23'ü hakkında yakalama emri olduğu kaydedildi. Soruşturmada bu zamana kadar İstanbul genelinde 470, diğer illerde ise 3 bin 421 ankesörlü hattın incelemeye alındı.

İSMİ DEĞİŞTİ

Adrese gidildiğinde "Gülüm Kuruyemiş" isimli büfenin isminin "Saygın Büfe" olarak değiştirildiği belirlendi. Büfe sahibi değişikliği "gereklilik" diye açıkladı. Soruşturma dosyasında dükkanının isminin geçmesini ilk kez duyduğunu belirten büfe sahibi, "Dükkanımda bulunan kontörlü telefondan ücretli görüşme yapanın kim olduğunu nereden bilebilirim ki. Her gelene kimlik de soramam. Her konuşanı da dinleyemem. Zaten herkeste cep telefonu olduğu için son zamanlarda kontörlü telefon için gelen giden olmuyordu. Hatta kaldırmayı planlıyordum" dedi. İfadesinin alınıp alınmadığını sorduğumuz dükkan sahibi, "Emniyetten ya da savcılıktan bu konuyla ilgili hiç gelen giden olmadı. İlk soruşturmada dükkanın isminin geçtiğini zaten söylemiştim" diye yanıtladı.

14 ALBAY, 15 YARBAY

Yapılan incelemelere göre şüpheli askerlerden 14'ü albay, 15'i yarbay, 45'i binbaşı, 27'si yüzbaşı. 17'si üsteğmen, 14'ü teğmen, 46'sı astsubay olmak özere 128'i halen aktif görevde bulunuyor. Şüphelilerden 2'sinin açığa alındığı 34'ünün ihraç edildiği, 4'ünün emekli, 2'sinin istifa etmiş olduğu, 9'unun ise başka kurumlara geçiş yaptığı, 22 şüphelinin ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu ortaya çıktı.

YENİ EYLEMLER YAPACAKLARDI

Soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde de aslında çok az üyesini kullandığı da tespit edildi. Savcılık, terör örgütüne yönelik bilinen ByLock, Bank Asya hesabı, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi kriterleri taşımayan diğer örgüt mensuplarının ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka faaliyetlerde kullanılmak üzere hazır olarak beklettiği yönünde değerlendirmelere de yer verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakın nasıl haberleşmişler!Bakın nasıl haberleşmişler!Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 300 asker için gözaltı kararı verildi. O operasyon sonucu dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Üsküdar'daki bir kuruyemişçiden örgütün 353 kripto askerle irtibat kurduğu belirlendi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevmiyorlar çünkü...""Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevmiyorlar çünkü..."Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider olduğunu ve bu nedenle Batı tarafından pek sevilmediğini söyledi.
Askerlik yoklaması artık e-Devlet'te hizmete sunulacakAskerlik yoklaması artık e-Devlet'te hizmete sunulacake-Devlet kapısı üzerinden artık "askerlik uygulaması" hizmete sunulmaya başlanıyor. Artık askerlik çağına giren yükümlüler işlemlerini e-Devlet üzerinden halledebilecek.
MHP'de aday adayları belli oldu!MHP'de aday adayları belli oldu!Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.
İmam Hatiplilerden Muharrem İnce'ye davet!İmam Hatiplilerden Muharrem İnce'ye davet!Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’ndan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye imam hatip daveti geldi.
Ayasofya Camii önünde binlerce kişi sabah namazı kıldıAyasofya Camii önünde binlerce kişi sabah namazı kıldıAnadolu Gençlik Derneği (AGD)'nin çağrısıyla binlerce kişi Ayasofya Camii önünde sabah namazı kıldı.
  • BTK Başkanından 'tamam' tweetleri için açıklama!12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:20
  • Meclis’te 600 vekil hazırlığı12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:09
  • İncirlik'teki ABD'lilere ramazan ayı uyarısı!12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:05
  • Muharrem İnce'nin 'ezan' çarkı12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
  • Son seçim anketinde son durum ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:40
  • Zaman gazetesi davasında 2 yazar için tahliye kararı12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
  • Türk gemisine füze saldırısı iddiası!12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:35
  • İfadesindeki dikkat çeken detay! Eren Erdem’in eşi ajan mı?12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:20
  • Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:00
  • Karanlık senaryo! Seçimlere gölge düşürmek için düğmeye bastılar12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri