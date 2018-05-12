12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar

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‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar
Rum ordusunun ‘seferiler’ adı verilen milis gücü son yıllarda eşleri ve çocuklarını da silahlı eğitime götürmeye başladı. Makyajlı kadınlar ve küçük çocuklar, elde otomatik silah, Türklere karşı savaşına hazırlanıyor.
‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar ‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar ‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar

Kıbrıs Rum yönetimi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgi almalarının ardından panik halinde sivil erkekleri silahlandırdı. Yaklaşık 60 bin haneye mühimmatlarıyla birlikte G-3 piyade tüfeği zimmetledi. Rum ordusu ‘seferiler’ adı verilen bu milis gücüne her yıl kısa süreli silahlı eğitim veriyor. 

Rum ordusunun seferberlik görev emri çerçevesinde seferilere verdiği silahlı eğitim her yıl Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. Rum subaylar, seferilere yeni model otomatik tüfeklerin nasıl kullanılacağı, silah bakım, ilk yardım, açık arazide silahlı mücadele ve hayatta kalma eğitimi veriyor. 
 
ÇOCUKLARA SİLAH SOSYAL MEDYADA

Son yıllarda Rum seferiler silahlı eğitime eş ve çocuklarını da getirmeye başladı. Güneş gözlüklü, makyajlı kadınlar ve küçük çocuklar da savaş eğitimi alıyor. Zorlu arazi şartlarında temel silahlı mücadele eğitimi alan Rum aileler, savaş eğitimini sosyal etkinlik olarak görmeye başladı ve silahlı görüntülerini sosyal medya hesaplarından da yayınlıyor.

Rum savunma bakanlığı ve subayları da gönüllü olan kadın ve çocuklara silahlı eğitim vermekte sakınca görmüyor ve hatta destek oluyor.
 
TAM GAZ SİLAHLANMA

Kıbrıs Rum yönetimi son yıllarda Rum Milli Muhafız Ordusu adını verdikleri silahlı kuvvetlerini güçlendirme konusunda önemli adımlar attı. Rum erkeklerine mecburi 2 yıllık askerlik görevini kısalttılar ancak profesyonel orduya geçiş amacıyla 2015 yılında paralı profesyonel kara gücü oluşturma yönünde ilk adımı attılar. 3 bin sözleşmeli asker alımı yapan Rum ordusu, İsrail’den silahlı karakol gemisi satın aldı. Rum ordusu, AB ülkeleri ve İsrail ordusuyla gerçekleştirdiği tatbikatlarda kırmızı düşman güçlerinin Türkler olduğu tatbikatlar düzenliyor.

HÜRRİYET

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