12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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Diyanet’ten imamlara uyarı

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Sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Başkan Erbaş, teravih namazının hızlı kıldırılmaması gerektiğini söyledi.
Diyanet’ten imamlara uyarı
Diyanet’ten imamlara uyarı Diyanet’ten imamlara uyarı Diyanet’ten imamlara uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazında Süleymaniye Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını kılan Başkan Erbaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sabah namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başta israf konusu olmak üzere birçok konuya değindi.

“Ramazan Ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Allah’a ne kadar şükür etsek azdır ki bizi yeniden Ramazan ayının manevi iklimine kavuşturdu. Bugün mübarek Cuma günü inşallah önümüzdeki Salı akşamı teravih namazı kılarak ve akabinde sahura kalkarak 2018 yılının Ramazan ayına başlamış olacağız. Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur’an-ı Kerim’i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben buradan bütün milletimize Ramazan Ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Manevi günler, geceler; mübarek aylar ki bunların başında Ramazan ayı geliyor. Şuan Şaban ayını bitirmek üzereyiz. Recep ayını idrak ettik, değerlendirmeye çalıştık. Bunlar bizim ruhumuzun yenilenmesine vesile olan zamanlardır, zaman dilimleridir” dedi.

“İsraf etmek gerçekten en büyük haramlardan birisidir”

Ramazan ayının temasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, “İsraf Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimizin yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz ayeti kerimesiyle ve israf edenler şeytanların kardeşleridir ayeti kerimesiyle bütün insanlığın dikkatini çektiği çok önemli bir kavramdır. Özellikle günümüzde dünyanın dengesinin bozulduğu dünyanın bir tarafında açlıktan ölürken, diğer tarafında adeta tokluktan öldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla infakıyla, zekatıyla, sadakasıyla, yardımıyla fakir-fukara, garip-gureba insanlara yardım etmemiz gerekiyor. İsraf etmek gerçekten en büyük haramlardan birisidir. Müminlerin bundan şiddetle uzak durmalarını ve fakir insanlara yardım etmesini özellikle arzu ediyoruz. Ramazan ayında bütün milletimize bu konunun önemini anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Teravihi rahat bir şekilde kıldırmasını tavsiye ediyoruz”

Erbaş, “Namaz teravih de olsa diğer 5 vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Üstelik teravih rahatlama demektir, yorulma demek değildir. Yani çok hızlı kıldırarak milletimizin namazını yani usulüne uygun kıldırmamız gerekiyor. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Ramazan ayında teravih namazlarımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya orucu” önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan aylık dergide, Ramazan orucuyla “e-oruç”un birleştirilmesi önerilerek, internette harcanan vaktin aile ve yakınlarla geçirilmesi tavsiyesinde bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Diyanet” dergisindeki “e-oruç” başlıklı yazısında, teknolojinin hayata yenilikler getirdiğini belirtti. Kılıç, bu gelişmelerin insan hayatına kolaylıklar sağladığı gibi birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, özellikle son yıllarda televizyon, internet ve cep telefonu gibi iletişim alanındaki teknolojilerin sosyal ilişkileri şekillendirdiğini ifade etti.

Cep telefonunun internete girme ve oyun oynama gibi birçok amaçla kullanıldığına işaret eden Prof. Dr. Kılıç, hızlı bir şekilde gerçekleşen işlemlerin hayatı kolaylaştırdığını kaydetti. Kılıç, teknolojiye karşı gelme ve tümüyle reddetmenin anlamlı olmadığını de vurgulayarak, “İşte tüm bu kaygı verici gelişmelerin öncelikle farkında olmak ve daha sonra da buna bir tavır almak gerektiğini düşünmekteyiz. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Kanaatimce bu e-oruç’la mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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