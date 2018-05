Haaretz'den çarpıcı makale: İsrail’in en büyük korkusu...

Siyonist işgal rejiminde yayınlanan Haaretz gazetesi yayınladığı makalede, İsrail’in en fazla korktuğu şeyin, halkın yapacağı silahsız intifada olduğunu belirterek, böyle bir direnişin İsrail’i uluslararası camianın önünde zor duruma sokacağını iddia etti

Haaretz’de yayınlanan makalede, “İsrail’i en fazla korkutan husus, Gazze’deki toplumsal sivil gösteriler ve bu gösterilerin Batı Yaka’ya taşınıp bunun İsrail’e karşı halk tabanlı bir intifadaya dönüşmesidir. Sivil protestolar kitleleri içine alacak şekilde büyür ve sahadaki liderler özel bir program yaparlarsa o zaman her yaştan, her kesimden ve her cinsten yüz binlerin katılımı sağlanacaktır. O zaman bunu durdurmak mümkün değildir. Ne keskin nişancılar, ne tanklar, ne hava bombardımanı ne de Amerika’nın BM’deki vetosu bunu durdurabilir” ifadeleri kullanıldı.

Makalede, bu tür toplumsal bir intifadanın Filistin davasını yeniden uluslararası camianın baş gündemi yapacağına dikkat çekildi.

Gazze sınırında göstericilerin vurulmasına da değinilen makalede, İsrail’deki komutanların sınırda daha çok insanı vurma düşüncesinde oldukları hatırlatıldı.