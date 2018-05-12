12 Mayıs 2018 Cumartesi27 Şaban 1439
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"Vaatlerde ayar kaçtı"

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Erzincan'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım 24 haziran seçimlerine doğru vaatlerde ölçü ve ayarın kaçtığına dikkat çekerek, ''Üflemeye 1 ay daha devam edecekler. Millet üflemeye değil icraata bakar.'' dedi.
"Vaatlerde ayar kaçtı"

 

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

16 Nisan aslında kararın verildiği tarihti. Millet 'Darbeden, vesayetten, kumpastan bıktık. Artık iktidarı, hükümeti, Meclis'i ben belirleyeceğim, öyle milletvekillerini seçip göndermek yok. Hem milletvekillerini seçeceğim hem de Türkiyeyi kim yönetecek, ona da ben karar vereceğim' dedi. 16 Nisan'da bunun yolunu açtınız.

24 Haziran, açılan bu yolun uygulamaya geçeceği tarihtir. Bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan'da oluşan irade 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve milletimiz, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır. Milletin kararı başımız gözümüz üstünedir

BENZEMEZLER İTTİFAKI KURDULAR

Biz önce milletim sonra ülkem diyoruz. Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'na karşı kuruldu. Cumhur ittifakının hedefi bellidir. Milletin geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emparyal güçlere karşı dik ve kararlı duruştur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz. FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı 24 Haziran'da 13'üncü seçim zaferiyle hüsrana uğrayacaktır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecektir

VATANDAŞLA EL SIKIŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

AK Parti deyince akla ekonomi, güven, istikrar gelir. Ülkemizin cazibesini daha da arttıracak adımlar atıyoruz. Vatandaşla el sıkışma dönemi başlattık. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Oldu ki bir borcunuz var bunu yapılandıracak düzenlemeyi yaptık. Konutta bir kampanya başlattık. Faizleri düşürüp vadeleri uzatıyoruz. Tapu harçlarını aşağı çektik.

VAATLERDE AYAR KAÇTI

Erzincan'a çok güzel bir hipodrom yapılacağının müjdesini vermek istiyorum.

Çıkmışlar bol keseden atıyorlar. Fark ne AK Parti söylüyor ve yapıyor. Vaatlerde ölçü ayar kaçmış. Üflüyorlar. Üflemeye 1 ay daha devam edecekler. Millet üflemeye değil icraata bakar.

Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarını birleştirdik, daha fazla kapasite ile çalışacak artık bu fabrikalar. Burada çalışan vatandaşlarımızın 6 ay yerine 10 ay çalışmasına yönelik kararı da onayladık.

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