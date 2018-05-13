13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin 'Meral Hanım beni yardımcısı yaparsa onun için çalışırım' sözleriyle ilgili bir soruya 'milletin önünde çirkin bir oyun oynuyorlar' yanıtını verdi.
AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum
AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İNCE'NİN MERAL AKŞENER ÇIKIŞINA İLK YORUM

Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için söylediği "Beni yardımcısı yaparsa olurum" sözlerini de değerlendirdi. Ünal şu yorumda bulundu:

"MİLLETİN ÖNÜNDE ÇOK ÇİRKİN BİR OYUN BU"

"Yarış halindeki iki cumhurbaşkanı adayının daha baştan yardımcılık seviyesinde bir ilişkiye girmiş olması her şeyden önce siyasi olarak doğru değil. İkincisi, CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Şuna karar versinler; bunlar siyaset yapıp cumhurbaşkanı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç hoş değil son derece çirkin bir oyun."

MUHARREM İNCE, "BENİ YARDIMCI YAPARSA MERAL AKŞENER'E ÇALIŞIRIM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, bir gazetecinin "Meral Hanım (Akşener) çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için...” ifadelerini kullanmıştı.

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