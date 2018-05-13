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Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı

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Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.
Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı
Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı

 

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.  

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00’da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD’a bağlı F-22 uçaklarının önleme yaptığını belirtti. 


Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.



RUSYA İLK KEZ GİRDİ

Hennessy, “Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti.” ifadelerini kullandı.
 

NORAD’ın Kuzey Amerika’da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti. 

RUSYA'DAN YAKIN TAKİP!

Gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Rus Yaroslav Mudrıy fırkateyninin Akdeniz'in doğusunda görev yapan ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisini adım adım takip ettiği belirtildi.



İngiliz ITV televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen Yaroslav Mudrıy ve USS Harry Truman, Akdeniz'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.

ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin ABD uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

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