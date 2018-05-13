Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2005 yılında namaz kılan öğrenci avına çıktığı, öğrencileri camiye götüren öğretmeni 'irticai faaliyet'le suçladığı ve soruşturma açılması, cezalandırılması gerektiğinde ısrar ettiği ortaya çıktı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son günlerde muhafazakarların oyunu alabilmek için büyük çaba harcıyor.

DİNDAR GÖRÜNME ÇABALARI

Konuşmalarında 'ben de dindarım, elhamdülillah biz de müslümanız' mealinde ifadeler kullanan İnce, ezan okunurken konuşmasına ara verecek kadar dini motivasyonunu artırdı.

BAŞÖRTÜSÜ SÖZÜ: NEREDE İSTERSEN ORADA TAK

Muharrem İnce, Rize'de yaptığı konuşmada da başörtüsü özgürlüğünden söz ederek, 'Size 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak söz veriyorum bu konu kapanmıştır. İster sokakta ister evde ister devlette tak nerede istiyorsan orada tak' ifadesini kullanmıştı.

2005 YILINDA "NAMAZ KILAN ÖĞRENCİ" AVINA ÇIKMIŞTI

İnce'nin 'dini hassasiyetleri' gündemdeki yerini korurken, akıllara 2000'li yılların başlarındaki namaz, başörtüsü, irtica tartışmaları geldi.

"ÖĞRENCİLERİN CAMİDE ABDEST ALIP, NAMAZ KILMALARI İRTİCAİ FAALİYETTİR!"

Aynı dönemde Muharrem İnce'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması için TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi dikkat çekiyor.

Soru önergesinde İnce, 3 Aralık 2005 tarihinde Yalova Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde camiye götürülmesini ve burada abdest alıp namaz kılmalarını konu edinerek bu olayın "irticai faaliyet" olduğunu ve soruşturma açılması gerektiğini belirtiyor.

"SORUŞTURMA AÇILDI MI? CEZA ALDI MI?"

İnce, soru önergesinde özetle şu ifadeleri kullanıyor:

- Öğretmenin bu dersi bu şekilde yapmasının müfredat ve yasalarda dayanağı var mısır?

- Ders programında, namaz kılma ve abdest alma etkinlikleri var mıdır?

- Bu izin başka ilköğretim okullarına da verilmiş midir?

- Söz konusu öğretmen daha önce irticai faaliyette bulunmaktan soruşturma geçirmiş midir?

- Soruşturma açılmışsa, bu soruşturmadan dolayı herhangi bir ceza almış mıdır?

- Anayasamızın 24. maddesinin açık ihlali olan bu uygulamadan dolayı bu olayla ilgili öğretmen ve bu etkinliğe izin veren başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri başta olmak üzere diğer yetkililer hakkında bir soruşturma açacak mısınız?