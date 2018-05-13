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YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı

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YSK kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Perinçek ve Demirtaş'tan oluştu.
YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı
YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı

 

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 9 Mayıs tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesi Resmi Gazete'nin 10 Mayıs tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesine 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

 Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

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