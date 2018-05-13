Irak'ta seçim krizi büyüyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY’de faaliyet gösteren 4 siyasi parti bugün yapılan seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve yeni bir seçimin yapılmasını istedi.



Demokrasi ve Adalet için Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçmenlerin oyuyla tehlikeli bir oynama yapıldığı uyarısında bulunularak, kendilerini tercih edenlerin oylarına sahip çıkması çağrısı yapıldı.



"ÇOK TUHAF, ŞÜPHELİ RAKAMLAR..."

Açıklamada şöyle denildi:

"Seçimin ilk sonuçlarına ilişkin çok tuhaf şüpheli rakamlar açıklanıyor. Seçim sürecinde yaptığımız gözlemler sonucu, açıklanan rakamlar doğru değil ve oy sayısıyla oynanıyor. Elektronik sisteme göre açıklanacak sonuçları reddediyoruz. Seçmenlerimizin oylarını korumak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerekli yasal yollara başvuracağız. Sahte seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz."



"ELLE SAYILMAZSA, SONUÇLARI TANIMAYACAĞIZ"

Yekgirtu'dan yapılan yazılı açıklamada ise sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre seçimlere hile karıştırıldığı belirtilerek, oyların elektronik sisteme göre değil daha önce olduğu gibi elle sayılamasını, aksi takdirde sonuçların tanımayacaklarını duyurdu.



Irak seçimlerine katılım oranı %44.52



Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, bugün ülkede yapılan genel seçime katılım oranı %44.52 olduğunu ve seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran yaptığı basın toplantısında seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının altını çizerek “Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı Irak halkını kutlamak istiyorum. Genel ve özel seçimlere katılım oranı %44.52. 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandı” dedi. Açıklanan katılım oranının kesin olmadığını belirten el-Bedran, bazı seçim merkezlerinin sandıkları henüz ulaşmadığını belirtti.



Seçimlere hile katıldığı iddialarını yalanlayan el-Bedran “Seçimlere hile ve sahte yapıldığı iddiaları asılsızdır bazı tarafların ortalığı karıştırma girişimleridir. Herkesi sonuçlara saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.