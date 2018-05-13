Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi

Telekulak davasında gerekçeli karar: Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kullandığı 4 ayrı kriptolu telefon da defalarca dinlendi. Telefonlar hiçbir test ve ihale yapılmaksızın devlet erkânına dağıtıldı.

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan FETÖ sivil imamı Harun Biniş'in de dahil olduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı. İşte kararda öne çıkan bazı çarpıcı noktalar:



SORULARI ÇALARAK GİRDİLER

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, dava konusu "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarının, "FETÖ'nün amacı doğrultusunda, dinlemeye matuf olarak üretildiği" belirtilerek, o dönemde başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.

Bu kişilerin kamusal ve özel hayatları hakkında bilgi ve belge toplandığı belirtilen kararda, bu bağlamda örgütün, adli ve istihbari dinlemelerin merkezi konumundaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) özel önem verdiği, buradaki kadroların tamamına yakınını, kuruma giriş sınavı sorularını mensuplarına vermek gibi hukuk dışı yollarla ele geçirdiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, 2012'de üretimleri tamamlanan telefonların hiçbir güvenlik, emniyet veya sertifikasyon testine tabi tutulmadan ve ihale sürecinden geçmeden Aralık 2012'den itibaren üst düzey devlet erkânının kullanımına sunulduğu anlatılarak, böyle bir telefonun ancak örgütün amacı doğrultusunda dinlemeye matuf olarak üretilmiş olabileceği kaydedildi.



17-25 ARALIK ÖNCESİ...

Kararda, bahsi geçen dinlemelerin tamamının 16 Eylül 2013-31 Aralık 2013 aralığında olduğu hatırlatılarak, "Bu tarih aralığının, 17/25 Aralık FETÖ'nün yargı darbesi girişiminin yaşandığı döneme ve hemen öncesine denk gelmesi, dinlemelerin FETÖ'nün hedef ve çıkarları doğrultusunda yapıldığına delalet etmektedir" denildi.



ŞİFRESİ 45 SANİYEDE KIRILABİLİYOR

TÜBİTAK'ın raporlarında "MİLCEPK2" lerin nasıl dinlenebileceği üzerinde durulduğu ve telefonların sisteminde 2 zayıf nokta belirlediğine yer verildi. Bunların birincisinin, cihazlara yüklenen sertifikaların bilinmesi, ikincisinin ise kullanılan "rastgele sayı üreticinin (RNG)" kasıt aranabilecek kadar zayıf tasarlanması olduğu kaydedilen kararda, bu 2 zayıflığın kriptolu görüşmelerin çözülmesini son derece kolay hale getirdiği, bu telefonların çok az maliyetli düzenekle yaklaşık 45 saniyede şifresinin kırıldığının belirlendiği kaydedildi.

Sabah