13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi

»
Telekulak davasında gerekçeli karar: Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kullandığı 4 ayrı kriptolu telefon da defalarca dinlendi. Telefonlar hiçbir test ve ihale yapılmaksızın devlet erkânına dağıtıldı.
Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi
Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi

 

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan FETÖ sivil imamı Harun Biniş'in de dahil olduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı. İşte kararda öne çıkan bazı çarpıcı noktalar:

SORULARI ÇALARAK GİRDİLER

 Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, dava konusu "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarının, "FETÖ'nün amacı doğrultusunda, dinlemeye matuf olarak üretildiği" belirtilerek, o dönemde başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.
 Bu kişilerin kamusal ve özel hayatları hakkında bilgi ve belge toplandığı belirtilen kararda, bu bağlamda örgütün, adli ve istihbari dinlemelerin merkezi konumundaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) özel önem verdiği, buradaki kadroların tamamına yakınını, kuruma giriş sınavı sorularını mensuplarına vermek gibi hukuk dışı yollarla ele geçirdiği anlatıldı.

 Gerekçeli kararda, 2012'de üretimleri tamamlanan telefonların hiçbir güvenlik, emniyet veya sertifikasyon testine tabi tutulmadan ve ihale sürecinden geçmeden Aralık 2012'den itibaren üst düzey devlet erkânının kullanımına sunulduğu anlatılarak, böyle bir telefonun ancak örgütün amacı doğrultusunda dinlemeye matuf olarak üretilmiş olabileceği kaydedildi.

17-25 ARALIK ÖNCESİ...

 Kararda, bahsi geçen dinlemelerin tamamının 16 Eylül 2013-31 Aralık 2013 aralığında olduğu hatırlatılarak, "Bu tarih aralığının, 17/25 Aralık FETÖ'nün yargı darbesi girişiminin yaşandığı döneme ve hemen öncesine denk gelmesi, dinlemelerin FETÖ'nün hedef ve çıkarları doğrultusunda yapıldığına delalet etmektedir" denildi.

ŞİFRESİ 45 SANİYEDE KIRILABİLİYOR

TÜBİTAK'ın raporlarında "MİLCEPK2" lerin nasıl dinlenebileceği üzerinde durulduğu ve telefonların sisteminde 2 zayıf nokta belirlediğine yer verildi. Bunların birincisinin, cihazlara yüklenen sertifikaların bilinmesi, ikincisinin ise kullanılan "rastgele sayı üreticinin (RNG)" kasıt aranabilecek kadar zayıf tasarlanması olduğu kaydedilen kararda, bu 2 zayıflığın kriptolu görüşmelerin çözülmesini son derece kolay hale getirdiği, bu telefonların çok az maliyetli düzenekle yaklaşık 45 saniyede şifresinin kırıldığının belirlendiği kaydedildi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiErdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiTelekulak davasında gerekçeli karar: Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kullandığı 4 ayrı kriptolu telefon da defalarca dinlendi. Telefonlar hiçbir test ve ihale yapılmaksızın devlet erkânına dağıtıldı.
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarCHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarŞırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.
Kriz algısına karşı milli duruş!Kriz algısına karşı milli duruş!İlk çeyrekte 2 milyarlık kârdan feragat eden kamu bankaları, son faiz indirimi ile de 650 milyon TL’den vazgeçti
Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.
Devlete böyle savaş ilan etmişlerDevlete böyle savaş ilan etmişlerİtirafçı olan FETÖ’nün Konya örgüt üyelerinden Nesip Yılmaz örgütün 17-25 Aralık kumpasından önce Ankara’da kapsamlı bir toplantı yaparak devlete savaş ilan ettiğini söyledi.
  • Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu13 Mayıs 2018 Pazar 08:46
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
  • CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak13 Mayıs 2018 Pazar 08:35
  • YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı13 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!13 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  • AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum13 Mayıs 2018 Pazar 07:05
  • 'Fethullah' ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  • Diyanet’ten imamlara uyarı12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:15
  • CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:50
  • "Vaatlerde ayar kaçtı"12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri