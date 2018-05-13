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Mossad'ın kirli cinayetindeki sır

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Mossad'ın kirli cinayetindeki sır
Filistinli mühendis El Batş’ın sır ölümü, Mossad suikastlarının tüm izlerini taşıyor. Uzmanlar bizzat Netanyahu’nun emriyle, MOSSAD’a bağlı Kidon (Süngü) birimine bağlı ajanların El Batş’ı katlettiğini belirtiyor
Mossad'ın kirli cinayetindeki sır Mossad'ın kirli cinayetindeki sır Mossad'ın kirli cinayetindeki sır

 

Gazze'de yaşayan Filistinli elektrik- elektronik mühendisi Dr. Fadi Muhammed el Batş'ın, sabah namazını kılmaya giderken hala kimliği belirlenemeyen iki suikastçı tarafından katledilmesinin yankıları sürerken, Katar merkezli Al Jazeera, cinayetin sır perdesini aralayan bir makale yayımladı. Hamas üyesi olduğunu gizlemeyen ve yakınlarının "gelecek vaat eden ve Filistin direnişine faydalı zeki bir bilim adamı" olarak anlattığı El Batş'ın gizemli suikastının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın bulunduğuna kesin gözüyle bakılıyor. İsrail istihbaratı uzmanı, İsrailli araştırmacı gazeteci Ronen Bergman'ın tespitine göre El Batş suikastı, bir Mossad operasyonunun tüm izlerini taşımakla beraber yabancı istihbarat servislerinin de yardımıyla gerçekleştirilmiş gibi görünüyor. Bergman, motosikletli suikastçı kullanmanın Mossad'ın bilinen yöntemlerinden biri olduğunu aktardı. Malezyalı yetkililer iki saldırganın robot resimlerini paylaşmalarına ve kullandıkları silahları bulmalarına rağmen söz konusu suikastçıları hâlâ bulabilmiş değil. 1 metre 80 santimetre civarında oldukları söylenen suikastçilerin Avrupalı veya Ortadoğulu olduklarını belirtiyor.

EMİR NETANYAHU'DAN

Mossad'ın Hamas'ın iletişimlerini Gazze, Beyrut ve İstanbul başta olmak üzere Fas, Mısır ve Ürdüngibi ülkelerin imkanlarını da kullanarak tüm dünyada takip ettiğini aktaran Bergman, Mossad içindeki VARASH adlı özel bir birimin El Batş'ın öldürülmesi gerektiği kararına vardığını kaydetti. Al Jazeera'nin ulaştığı kaynaklar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da onayıyla, Kidon (Süngü) adlı istihbarat ve suikast biriminin saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Batş, Malezya'nın başkentinde 21 Nisan'da öldürülmeseydi aynı gün konferans için İstanbul'a glecekti.

ARAP-MOSSAD İLİŞKİSİ MERCEK ALTINDA

İsrail'ın İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü Mossad'ın, 1970'lerden beri Arap ülkelerini önceleyen ajan programı da El Batş cinayetiyle birlikte tekrar gündeme geldi. 'Caesarea' adlı alt birimin bir yandan suikastçıların bir yandan da bilgi toplamak için eğitilen casusları bu ülkelere yerleştirdiği biliniyor. Özellikle Ürdün ve Fas'ta faaliyet gösteren bu birim son yıllarda Körfez Ülkeleri ile Mısır'daki varlığına artırdı. Hamas lideri Halid Meşal'in 1997'de Ürdün'de zehirlenme girişimi ve 1965'te Arap Birliği Zirvesi için Fas'a giden liderlerin odasından dinleme cihazlarının çıkması Mossad'a bağlanıyor.

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Mossad'ın kirli cinayetindeki sırMossad'ın kirli cinayetindeki sırFilistinli mühendis El Batş’ın sır ölümü, Mossad suikastlarının tüm izlerini taşıyor. Uzmanlar bizzat Netanyahu’nun emriyle, MOSSAD’a bağlı Kidon (Süngü) birimine bağlı ajanların El Batş’ı katlettiğini belirtiyor
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