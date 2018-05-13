13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak

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CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak
Bursa’da CHP’li Nilüfer Belediyesi, vatandaşı kandırıp tarihi konağı elinden aldı. Restoran ve otel olarak restore edilen tarihi konak daha sonra, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün kardeşi Müberra Akgün’e ihalesiz verildi.
CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak

 

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve doğasıyla kentin önemli turizm yerlerinden biri olan Misi köyünde bulunan 3 katlı ve 8 odalı tarihi bir konak, belediye tarafından kamulaştırıldı. Ardından da restoran ve otel olarak restore edilerek konuk evine çevrildi. Ancak konak daha sonra, hakkında birçok soruşturma açılan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün kardeşi Müberra Akgün'e, ihaleye çıkılmaksızın ve 4 bin TL gibi cüzi bir bedelle kiralandı. Misi köyünde, köy kadınları tarafından konukevi olarak kullanılması beklenen tarihi yapıyı otel olarak işletmeye başlayan Akgün'e, Bozbey'in ilk kıyağı bu değil. Atatürk Kent Ormanı'nın Nilüfer Belediyesi'ne ait olduğu zamanlarda da Akgün'e "Taraça" adında bir restaron için yer tahsis etmişti. Akgün, arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle tahliye edilmişti.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Belediyenin yaptığı açıklamanın altında vatandaşlar "Evlerimizi bizi korkutarak elimizden aldınız. Hakkımızı helal etmiyoruz" yazdı. Vatandaşlar, "'Evlerinizi kamulaştıracağız. Bize vermezseniz Vakıflar Kurulu zorla alacak' dediniz. Madem köylüyü düşünüyordunuz, 'Restore edelim size geri verelim, siz bize ödeyin' deseydiniz. İhale yapıldı diyorsunuz, peki ihaleye girmeyi asıl hak eden bizlerin neden haberi olmadı" diyerek isyan etti.

'ALDATMACALAR KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, "Bursa'nın çekim merkezi olma potansiyeline sahip olan bu bölgelerde, halkın çeşitli aldatmacalara maruz kalarak mağdur edilmesi kesinlikle hoş görülemez, kabul edilemez. Bu bölgelerdeki şahıs evlerinin kamulaştırılmak suretiyle alınması ve bu şekilde ticari işletmelere verilmesi, en hafif tabiriyle büyük bir aymazlıktır" dedi.

Sabah

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