13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu

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Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu
Büyükada’daki kaos toplantısına ilişkin hakkında dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç ile papaz Brunson’ın 15 Temmuz öncesi ve sonrasında irtibatı, HTS kayıtlarıyla tespit edildi.
Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ısrarla Türkiye’den istediği papazın her gün bir kirli işi daha ortaya çıkıyor! Büyükada’da yapılan gizli toplantıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser gibi isimlerin bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. Açılan davanın yargılaması devam ederken, bir yandan da çalışmalarını sürdüren savcılık dikkat çekici bir detaya ulaştı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç ile İzmir’de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde irtibatlı olduğu tespit edildi. 

HTS kayıtları ele verdi

HTS kayıtlarını inceleyen savcılık iki isminde darbe girişimi sürecinde görüştüğü belirledi. Brunson’un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ’nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini, FETÖ’nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün ‘sözde’ Ege Bölgesi imamı Bekir Baz’la da sık sık görüştüğü ileri sürülmüştü. 

Akşam

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