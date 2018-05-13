Devlete böyle savaş ilan etmişler

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Konya il yapılanmasında bölge imamı/ders hocası olarak geçen öğretmen Nesip Yılmaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Yılmaz, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de alınan ifadesinde, örgütün üst kademesinin yer aldığı gizli toplantılarda alınan kararları, FETÖ’nün terör örgütü PKK ile bağlantılarını ve en örgütün üst kurullarından olan ‘Ali Heyet’ yapılanmasını anlattı. İtirafçı olan Nesip Yılmaz, FETÖ/PDY yöneticiliği, Konya il yapılanmasında bölge imamı/ders hocası olarak görev yapmak, FETÖ’ye finans sağlamak ve örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak ile suçlanıyordu.

17 ARALIK’TAN İKİ HAFTA ÖNCE

Yılmaz, iş adamı İhsan Kalkavan, ünlü baklavacı Faruk Güllü, iş adamı Sabri Özel ile eski milli futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz’in sohbet verdiği isimler arasında olduğunu söyledi. Yılmaz’ın itiraflarına göre, FETÖ’nün Samsun il imamı Bilal Karaduman, 2013 yılında örgütün Ankara’da büyük bir toplantı yapacağını söyleyerek, katılmasının faydalı olacağını iletti. Yılmaz’a verilen bilgiye göre, gizli planlanan toplantıda hükümet ile yaşanan sorunlar masaya yatırılacaktı. Toplantıya özel kiralanan bir minibüs ile gittiklerini anlatan Yılmaz, toplantının 17-25 Aralık’tan 2 veya 3 hafta önce gerçekleştiğini dile getirdi.

BİN 200 ÜST DÜZEY FETÖ’CÜ

Samsun’dan Ankara’ya özel minibüs ile yola çıktığını belirten Yılmaz, toplantının Yenimahalle ilçesinde bulunan Samanyolu Eğitim Kurumları Ostim Serhat Şubesi binasında gerçekleştiğini söyledi. Toplantıya bin 200 üst düzey yetkili katılırken, FETÖ’cülerin tamamının cep telefonlarını kapatarak toplantıya girdiği öğrenildi. Örgütün üst düzey toplantısında, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Bahattin Karataş, Samanyolu Medya Grup Başkanı Hidayet Karaca ve Kimse Yok mu Derneği Genel Başkanı İsmail Cingöz gibi isimlerin yer aldığı itiraflarda geçti.

DEVLETE SAVAŞ İLAN EDİLDİ

Toplantının 2 gün sürdüğünü dile getiren Yılmaz, ifadesine şöyle devam etti: “Toplantıda bizlere, ‘Bundan sonraki süreçte bizim kesinlikle hükümet ile bir araya gelmemiz imkânsızdır. Kılıçlar çekildi, güçlü olan taraf kazanacak. Biz güçlüyüz, hükümetin canına ot tıkayacağız’ denildi. Bu sözlerle devlete savaş ilan edildi.

17-25 KUMPASI ORADA KONUŞULDU

Toplantıda yapılacak olan 17-25 Aralık kumpas operasyonları da açıkça konuşuldu. Hükümetin yolsuzluk yaptığına dair çok sayıda ihbar yapılacağı, daha sonra emniyet ile yargıdaki FETÖ üyelerinin harekete geçeceği kararlaştırıldı.”

BYLOCK’UN ALT YAPISI ORADA KONUŞULDU

FETÖ’nün 17 Aralık’tan 2-3 hafta önce gerçekleşen bu toplantıda aldığı kumpas kararı sırasında, örgütün gizli haberleşme ağını kullanmaya başlayacağının da konuşulduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün o toplantıda bilişim uzmanların görevlendirdiği ve yakın zamanda gizli haberleşme ağına geçeceklerini herkese bildirdiği bilgisi yer aldı.

Örgütün kaçırdığı müftüyü istediler

Nesip Yılmaz’ın ifadelerinde dikkat çeken detaylardan biriside, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir müftünün, FETÖ’nün araya girmesiyle serbest bırakıldığı yönündeki iddialar oldu. Yılmaz ifadesinde olayı şu şekilde anlattı: “PKK terör örgütü 1995-1996 yılları arasında Van ili Başkale müftüsünü kaçırdı. Uzun süren aramalarda rağmen müftü bulunamadı. Daha sonra FETÖ adına Bahattin Karataş, PKK’nın bölge sorumluları ile görüşerek müftünün serbest bırakılmasını sağladı.” Yılmaz, Karataş’ın ayrıca PKK’nın yöneticilerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile çok yakın arkadaş olduğunu, sürekli temas halinde olduğunu öne sürdü.

PKK ile bağlantıyı Karataş kuruyordu

Nesip Yılmaz’ın ifadesinde FETÖ-PKK arasındaki ilişkiye dair ayrıntılar da yer aldı. Yılmaz, örgütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı’dan başlayıp, Şanlıurfa’ya kadar 8-10 ilin bölge abisi olan Bahattin Karataş’ın, PKK ile bağı olduğunu iddia etti. Yılmaz, “Bahattin Karataş, örgütün en üst kurullarından olan Ali Heyet ve istişare kurulu üyesi. Karataş, eğitimini bizzat İzmir’de örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den aldı. Karataş’ın, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki eylemleri ile ilgili hem örgütsel anlamda, hem de aşiret anlamında oldukça etkili birisi. FETÖ elebaşı Gülen’in Doğu’da PKK veya aşiretler ile bir sorun yaşadığı taktirde, Gülen’in talimatıyla Karataş’ın anında devreye girerdi. Karataş, kısa süre içerisinde PKK ile FETÖ arasındaki sorunu çözerdi” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak