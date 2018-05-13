13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Devlete böyle savaş ilan etmişler

»
Devlete böyle savaş ilan etmişler
İtirafçı olan FETÖ’nün Konya örgüt üyelerinden Nesip Yılmaz örgütün 17-25 Aralık kumpasından önce Ankara’da kapsamlı bir toplantı yaparak devlete savaş ilan ettiğini söyledi.
Devlete böyle savaş ilan etmişler Devlete böyle savaş ilan etmişler Devlete böyle savaş ilan etmişler

 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Konya il yapılanmasında bölge imamı/ders hocası olarak geçen öğretmen Nesip Yılmaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Yılmaz, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de alınan ifadesinde, örgütün üst kademesinin yer aldığı gizli toplantılarda alınan kararları, FETÖ’nün terör örgütü PKK ile bağlantılarını ve en örgütün üst kurullarından olan ‘Ali Heyet’ yapılanmasını anlattı. İtirafçı olan Nesip Yılmaz, FETÖ/PDY yöneticiliği, Konya il yapılanmasında bölge imamı/ders hocası olarak görev yapmak, FETÖ’ye finans sağlamak ve örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak ile suçlanıyordu.

17 ARALIK’TAN İKİ HAFTA ÖNCE

Yılmaz, iş adamı İhsan Kalkavan, ünlü baklavacı Faruk Güllü, iş adamı Sabri Özel ile eski milli futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz’in sohbet verdiği isimler arasında olduğunu söyledi. Yılmaz’ın itiraflarına göre, FETÖ’nün Samsun il imamı Bilal Karaduman, 2013 yılında örgütün Ankara’da büyük bir toplantı yapacağını söyleyerek, katılmasının faydalı olacağını iletti. Yılmaz’a verilen bilgiye göre, gizli planlanan toplantıda hükümet ile yaşanan sorunlar masaya yatırılacaktı. Toplantıya özel kiralanan bir minibüs ile gittiklerini anlatan Yılmaz, toplantının 17-25 Aralık’tan 2 veya 3 hafta önce gerçekleştiğini dile getirdi.

BİN 200 ÜST DÜZEY FETÖ’CÜ

Samsun’dan Ankara’ya özel minibüs ile yola çıktığını belirten Yılmaz, toplantının Yenimahalle ilçesinde bulunan Samanyolu Eğitim Kurumları Ostim Serhat Şubesi binasında gerçekleştiğini söyledi. Toplantıya bin 200 üst düzey yetkili katılırken, FETÖ’cülerin tamamının cep telefonlarını kapatarak toplantıya girdiği öğrenildi. Örgütün üst düzey toplantısında, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Bahattin Karataş, Samanyolu Medya Grup Başkanı Hidayet Karaca ve Kimse Yok mu Derneği Genel Başkanı İsmail Cingöz gibi isimlerin yer aldığı itiraflarda geçti.

DEVLETE SAVAŞ İLAN EDİLDİ

Toplantının 2 gün sürdüğünü dile getiren Yılmaz, ifadesine şöyle devam etti: “Toplantıda bizlere, ‘Bundan sonraki süreçte bizim kesinlikle hükümet ile bir araya gelmemiz imkânsızdır. Kılıçlar çekildi, güçlü olan taraf kazanacak. Biz güçlüyüz, hükümetin canına ot tıkayacağız’ denildi. Bu sözlerle devlete savaş ilan edildi.

17-25 KUMPASI ORADA KONUŞULDU

Toplantıda yapılacak olan 17-25 Aralık kumpas operasyonları da açıkça konuşuldu. Hükümetin yolsuzluk yaptığına dair çok sayıda ihbar yapılacağı, daha sonra emniyet ile yargıdaki FETÖ üyelerinin harekete geçeceği kararlaştırıldı.”

BYLOCK’UN ALT YAPISI ORADA KONUŞULDU

FETÖ’nün 17 Aralık’tan 2-3 hafta önce gerçekleşen bu toplantıda aldığı kumpas kararı sırasında, örgütün gizli haberleşme ağını kullanmaya başlayacağının da konuşulduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün o toplantıda bilişim uzmanların görevlendirdiği ve yakın zamanda gizli haberleşme ağına geçeceklerini herkese bildirdiği bilgisi yer aldı.

Örgütün kaçırdığı müftüyü istediler

Nesip Yılmaz’ın ifadelerinde dikkat çeken detaylardan biriside, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir müftünün, FETÖ’nün araya girmesiyle serbest bırakıldığı yönündeki iddialar oldu. Yılmaz ifadesinde olayı şu şekilde anlattı: “PKK terör örgütü 1995-1996 yılları arasında Van ili Başkale müftüsünü kaçırdı. Uzun süren aramalarda rağmen müftü bulunamadı. Daha sonra FETÖ adına Bahattin Karataş, PKK’nın bölge sorumluları ile görüşerek müftünün serbest bırakılmasını sağladı.” Yılmaz, Karataş’ın ayrıca PKK’nın yöneticilerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile çok yakın arkadaş olduğunu, sürekli temas halinde olduğunu öne sürdü.

PKK ile bağlantıyı Karataş kuruyordu

Nesip Yılmaz’ın ifadesinde FETÖ-PKK arasındaki ilişkiye dair ayrıntılar da yer aldı. Yılmaz, örgütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı’dan başlayıp, Şanlıurfa’ya kadar 8-10 ilin bölge abisi olan Bahattin Karataş’ın, PKK ile bağı olduğunu iddia etti. Yılmaz, “Bahattin Karataş, örgütün en üst kurullarından olan Ali Heyet ve istişare kurulu üyesi. Karataş, eğitimini bizzat İzmir’de örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den aldı. Karataş’ın, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki eylemleri ile ilgili hem örgütsel anlamda, hem de aşiret anlamında oldukça etkili birisi. FETÖ elebaşı Gülen’in Doğu’da PKK veya aşiretler ile bir sorun yaşadığı taktirde, Gülen’in talimatıyla Karataş’ın anında devreye girerdi. Karataş, kısa süre içerisinde PKK ile FETÖ arasındaki sorunu çözerdi” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarCHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarŞırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.
Kriz algısına karşı milli duruş!Kriz algısına karşı milli duruş!İlk çeyrekte 2 milyarlık kârdan feragat eden kamu bankaları, son faiz indirimi ile de 650 milyon TL’den vazgeçti
Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.
Devlete böyle savaş ilan etmişlerDevlete böyle savaş ilan etmişlerİtirafçı olan FETÖ’nün Konya örgüt üyelerinden Nesip Yılmaz örgütün 17-25 Aralık kumpasından önce Ankara’da kapsamlı bir toplantı yaparak devlete savaş ilan ettiğini söyledi.
Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre olduTrump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre olduBüyükada’daki kaos toplantısına ilişkin hakkında dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç ile papaz Brunson’ın 15 Temmuz öncesi ve sonrasında irtibatı, HTS kayıtlarıyla tespit edildi.
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
  • CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak13 Mayıs 2018 Pazar 08:35
  • YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı13 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!13 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  • AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum13 Mayıs 2018 Pazar 07:05
  • 'Fethullah' ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  • Diyanet’ten imamlara uyarı12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:15
  • CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:50
  • "Vaatlerde ayar kaçtı"12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:32
  • Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri