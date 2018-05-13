13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap! Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap! Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz.

Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. 

BAHÇELİ'NİN 'AF' TALEBİNE ERDOĞAN'DAN CEVAP

Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

'KADROYU TAZELEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Mevcutla yetinen değil, kadrosunu sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabi ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarCHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlarŞırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.
Kriz algısına karşı milli duruş!Kriz algısına karşı milli duruş!İlk çeyrekte 2 milyarlık kârdan feragat eden kamu bankaları, son faiz indirimi ile de 650 milyon TL’den vazgeçti
Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak'ta seçim krizi büyüyor!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.
Devlete böyle savaş ilan etmişlerDevlete böyle savaş ilan etmişlerİtirafçı olan FETÖ’nün Konya örgüt üyelerinden Nesip Yılmaz örgütün 17-25 Aralık kumpasından önce Ankara’da kapsamlı bir toplantı yaparak devlete savaş ilan ettiğini söyledi.
Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre olduTrump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre olduBüyükada’daki kaos toplantısına ilişkin hakkında dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç ile papaz Brunson’ın 15 Temmuz öncesi ve sonrasında irtibatı, HTS kayıtlarıyla tespit edildi.
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
  • CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak13 Mayıs 2018 Pazar 08:35
  • YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı13 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!13 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  • AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum13 Mayıs 2018 Pazar 07:05
  • 'Fethullah' ismini 'Ömer Halis' olarak değiştirdi12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  • Diyanet’ten imamlara uyarı12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:15
  • CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:50
  • "Vaatlerde ayar kaçtı"12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:32
  • Afrin'de görev yapan kahramanlar yurda dönüyor12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri