Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz.

Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz.

BAHÇELİ'NİN 'AF' TALEBİNE ERDOĞAN'DAN CEVAP

Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

'KADROYU TAZELEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Mevcutla yetinen değil, kadrosunu sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabi ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.