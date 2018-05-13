13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Türkiye'yi karıştırma planı!

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ABD'deki Suudi lobisinden olan SAPRAC şirketinin kurucusu ve Başkanı Salman Al-Ansari, körfez ülkeleri ve kendi ülke vatandaşlarını özellikle de bu yaz asla Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarması dikkat çekti.
Türkiye'yi karıştırma planı!
Türkiye'yi karıştırma planı! Türkiye'yi karıştırma planı! Türkiye'yi karıştırma planı!

 

2016 yılında ABD'nin başkenti Washington'da kurulan Saudi American Public Relation Affairs Committee (SAPRAC) şirketinin Suudi Arabistanlı kurucusu ve Başkanı Salman Al-Ansari sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye ile ilgili paylaşımda bulundu.

"ÖZELLİKLE DE BU YAZ TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"

Ansari paylaştığı mesajda, "Türkiye'de kötü bir şeyler olacak" derken, "Bir Suudi vatandaşı olarak Suudilere ve Körfez ülke vatandaşlarına tavsiyem, özellikle de bu yaz asla Türkiye'ye gitmeyin. Bunun sebebi turistlere ve Körfezli yatırımcıların maruz kaldığı hırsızlık, yan kesicilik veya Ankara'daki siyasi istikrarsızlık değil. Daha başka birçok tehlikeli sebep var." sözleriyle Türkiye'de bir terör saldırısı olacak imasında bulundu.

ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Daha önce defalarca Türkiye üzerinden "saldırı olacak" primi yapılmış, ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi sayısız kere Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu. Ancak batı ve onun bu kirli algıları tutmamış ve Türkiye tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Türkiye, Arap dünyasının tercih ettiği en önemli cazibe merkezi. Türkiye, hem kış hem de yaz aylarında birçok Arap turisttin başta İstanbul olmak üzere ilk sırada tercih ettiği ülke konumunda.

LOBİ BAŞKANININ AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

ABD'deki Suudi lobisinin başkanının böyle bir algı çalışmasını turist akının başlayacağı bir zamanda yapması ise dikkat çekti. 

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