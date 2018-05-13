13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 25°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!

»
Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti, Türk siyasetçilerin ülkede seçim kampanyası yapmasının resmi olarak yasaklanması çağrısında bulundu.
Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!
Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!

 

24 Haziran erken seçimlerinin tarihi belli olduktan sonra uluslararası kamuoyunda, ''Türk siyasetçiler ülkemizde miting yapacak mı''tartışması başlamış, Hollanda, Almanya ve Avusturya herhangi bir mitinge izin vermeyeceklerini ilan etmişlerdi. 

DİĞER PARTİLERDE SICAK BAKIYOR

Hafta sonunda ise Hollanda'dan flaş bir açıklama geldi. Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk siyasetçilerin ülkede kampanya yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD'nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde seçim mitingi yapmalarını istemediklerini açıklamıştı. Rutte'nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

HÜKÜMET ORTAKLARI DA DESTEK VERECEK

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda'da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi. Telegraaf gazetesinin haberine göre Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye'deki gerilimin Hollanda'ya ithal edildiğini savundu. İktidar partisi milletvekili, Türkiye'den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti. Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya'da olduğu gibi, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

Almanya'da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor. VVD'nin yanı sıra hükümet ortağı Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor. Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunanistan’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan darbeci binbaşı Ahmet Güzel, idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildi.
Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini dile getirdi.
Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti, Türk siyasetçilerin ülkede seçim kampanyası yapmasının resmi olarak yasaklanması çağrısında bulundu.
Türkiye'yi karıştırma planı!Türkiye'yi karıştırma planı!ABD'deki Suudi lobisinden olan SAPRAC şirketinin kurucusu ve Başkanı Salman Al-Ansari, körfez ülkeleri ve kendi ülke vatandaşlarını özellikle de bu yaz asla Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarması dikkat çekti.
Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiErdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiTelekulak davasında gerekçeli karar: Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kullandığı 4 ayrı kriptolu telefon da defalarca dinlendi. Telefonlar hiçbir test ve ihale yapılmaksızın devlet erkânına dağıtıldı.
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
  • CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar13 Mayıs 2018 Pazar 10:05
  • Kriz algısına karşı milli duruş!13 Mayıs 2018 Pazar 09:50
  • Irak'ta seçim krizi büyüyor!13 Mayıs 2018 Pazar 09:20
  • Devlete böyle savaş ilan etmişler13 Mayıs 2018 Pazar 08:59
  • Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu13 Mayıs 2018 Pazar 08:46
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
  • CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak13 Mayıs 2018 Pazar 08:35
  • YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı13 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!13 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  • AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum13 Mayıs 2018 Pazar 07:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri