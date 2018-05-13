13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 25°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!

»
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini dile getirdi.
Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!
Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması! Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması! Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!

 

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi. Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

"Bu yıl istihdam geçen yıldan çok daha iyi olacak"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor."

Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

Titiz bir çalışma yürüterek kamudaki taşeron işçileri kadroya aldıklarını anımsatan Sarıeroğlu, 900 bine yakın kişinin kamuda istihdamıyla ilgili süreçleri tamamladıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin devam ettiğine değinerek, istihdam anlamında bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olacağına yürekten inandığını kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunanistan’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan darbeci binbaşı Ahmet Güzel, idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildi.
Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini dile getirdi.
Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti, Türk siyasetçilerin ülkede seçim kampanyası yapmasının resmi olarak yasaklanması çağrısında bulundu.
Türkiye'yi karıştırma planı!Türkiye'yi karıştırma planı!ABD'deki Suudi lobisinden olan SAPRAC şirketinin kurucusu ve Başkanı Salman Al-Ansari, körfez ülkeleri ve kendi ülke vatandaşlarını özellikle de bu yaz asla Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarması dikkat çekti.
Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiErdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendiTelekulak davasında gerekçeli karar: Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kullandığı 4 ayrı kriptolu telefon da defalarca dinlendi. Telefonlar hiçbir test ve ihale yapılmaksızın devlet erkânına dağıtıldı.
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
  • CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar13 Mayıs 2018 Pazar 10:05
  • Kriz algısına karşı milli duruş!13 Mayıs 2018 Pazar 09:50
  • Irak'ta seçim krizi büyüyor!13 Mayıs 2018 Pazar 09:20
  • Devlete böyle savaş ilan etmişler13 Mayıs 2018 Pazar 08:59
  • Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu13 Mayıs 2018 Pazar 08:46
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
  • CHP’li belediyeden HDP’li başkanın kardeşine kıyak13 Mayıs 2018 Pazar 08:35
  • YSK cumhurbaşkanı kesin aday listesini açıkladı13 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • Muharrem İnce'nin namaz kılan öğrenci avı!13 Mayıs 2018 Pazar 07:41
  • AK Parti'den İnce'nin Akşener çıkışına ilk yorum13 Mayıs 2018 Pazar 07:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri