13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Yunan'dan bir skandal hamle daha!

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Yunanistan’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan darbeci binbaşı Ahmet Güzel, idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildi.
Yunan'dan bir skandal hamle daha!
Yunan'dan bir skandal hamle daha! Yunan'dan bir skandal hamle daha! Yunan'dan bir skandal hamle daha!

 

Kathimerini gazetesi, FETÖ’cü Ahmet Güzel’in geçen Perşembe günü nezarethaneden bir polis aracına bindirilip, geçen 26 Nisan’da tahliye edilen darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın da kaldığı eve götürüldüğünü belirtti.

Darbeci askerler için tahsis edilen ev, Yunan medyasına göre, Atinayakınlarında bulunuyor. Evin korunması için yaklaşık 90 polis görev yapıyor.

Bu arada sıkım gözetim altında tutulan  FETÖ'cü Öykaynakçı'nın geçen hafta, Yunan polisinin refakatinde Atina Olimpiyat Köyü’ne gelerek, nezarathanede bulunun diğer darbeci askerleri ziyaret etttiği öğrenildi.  

Nezarethanede halen 6 darbeci asker kalıyor. Darbeci askerlerin 18 aylık idari tutukluluk süresi mayıs  sonuna kadar doluyor.

Yunanistan'da tutukluluk süresinin dolması nedeniyle, iltica taleplerine verilecek cevaplar  beklenmeden, darbeci yüzbaşı Feridun Çoban ve Abdullah Yetik’in 22 Mayıs, binbaşı Gencay Böyük ve yüzbaşı Bilal Kurugül’ün 30 Mayıs, yüzbaşı Uğur Uçan’ın da 31 Mayıs’da serbest bırakılmaları planlanıyor.

Darbeci askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin nihai kararı ise Yunan Danıştay’ı verecek. 

Kararın Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Darbeci askerlere Danıştay kararı ile iltica hakkı tanınması halinde, serbest bırakıldıktan sonra istedikleri ülkeye gitmelerine olanak sağlayan seyahat belgeleri verilecek. Danıştay iltica hakkını tanımazsa,  darbeci askerler serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan’da kalacaklar.

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