13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk- İngiliz Tatlı Dil Formu'nda konuştu.
Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalım
Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalım Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalım Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalım

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun kapanışında konuştu. 

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra İngiltere'nin Türkiye'ye verdiği desteği unutmayacağını söyleyen Erdoğan, "Değerli konuklar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 500 yılı aşkın bir geçmişi var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak bir yönetim modeli oluşturuyoruz. Türk demokrasisini ve doğrudan şahsımı hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminde İngiltere'nin bize verdiği desteği unutmayacağım" dedi.

Erdoğan, "Dünyanın değişik coğrafyalarındaki iş ve ticaret fırsatlarından birlikte yararlanalım. Gelin bu büyük fırsatı birlikte değerlendirelim" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Formun güçlenmesi için destek vermekle yetinmedik, fırsat buldukça da katıldık. Ülkemizde geçen yıl Antalya'da forum yapmıştık. Birleşik Krallık 2016'daki Brexit kararı için adımlar atıyor. Kendisini Brexit sonrası döneme hazırlık için çalışıyor. Birleşik Krallık'ın FETÖ ile mücadele gösterdiği samimi tavır ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli. Doğrudan şahsımı ve seçilmiş hükümetimizi hedef alan bu hain saldırı konusunda dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere makamları demokrasiden yana tavrını koydu. Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın genişlemesi ilişkilerimizi yakınlaştıran bir başka husus. Ticaret her dönemde ilişkilerimizi yakınlaştıran lokomotif olmuştur. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. May, geçen yıl ziyarette bulunduğunda 20 milyar dolar hedef koyduk. Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimiz ie Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz. Türkiye genç, dinamik, yetişmiş, güçlü alt yapımız ile ülkemizi daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz.

İNGİLİZ İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI

5'inci nesil uçak üretme hedefimizde çıtayı çok yukarı çıkarmış bulunuyoruz. Türkiye'nin operasyonel imkanları ile Birleşik Krallık'ın ekonomik imkanları bir araya gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktır.  Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım.

KONUT ALIN

Turizm, önemli bir işbirliği alanımız. Bir süre durgunluk yaşandı, bu sene yine hareketlendi. Konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok, ama yeterli değil. Bu dostluğumuzu da pekiştirecektir. Türkiye olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine önem veriyoruz.

Terörizmin her türlüsü ile ortak mücadele edilmesini istiyoruz. Ülkemizin yanı başında tüm dünyayı etkileyen çok büyük bir sınama yaşanıyor. Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kaynağında mücadele konusunda biz kararlıyız. Dünyada en fazla yardıma eli açık 3 ülke, 1)ABD, 2- Türkiye, 3- İngiltere. Ama milli gelire bakılınca 1 numara Türkiye, 2 numara İngiltere, 3 numara ABD. Biz eli açık ülkeleriz.

DEAŞ UYARISI

DEAŞ'ın İslam Devleti olarak adlandırılması yanlıştır. DEAŞ, eli kanlı bir çete, bir terör örgütüdür. İslam, barıştır. Bizim dinimiz barış dinidir. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, Birleşik Krallık ile birlikte yaptığımız terörle mücadele mekanizması diğer ülkelerle kurduğumuz mekanizmadan çok daha öndedir. Birleşik Krallık güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Sizlerden destek ve katkı bekliyoruz. Biz zor zamanlarımızda yanımızda olanları asla unutmayan bir milletiz. Bizimle bu süreçte yürüyen dostlarımıza vereceğimiz değer ayrı olacaktır."

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