13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af için yeni açıklama geldi. Bahçeli, "Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağına inanıyorum" dedi.
Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması!
Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması!

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af önerisine ilişkin yeni açıklamasında "Çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. . Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması geldi. 

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye giderken "Af gündemimizde yok." sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız." 

DEVAMLI DİLLENDİRECEĞİZ

Bahçeli, 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin, çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşmasının son derece doğal, meşru ve tabii bir hak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan 'Teröristlere kesinlikle af yok.' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

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