Erdoğan BBC'ye konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC Arapça’ya açıklamalarda bulundu. İsrail basınında da geniş yer alan röportajda Erdoğan, bölgede yaşanan son durumu değerlendirdi.
"İSRAİL ORTADOĞU'YU SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRİYOR"
Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye karşı gereksiz bir saldırgan tutum sergilediğini ifade ederken, "İsrail Ortadoğu’yu korkutuyor ve bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor" ifadesini kullandı.
ABD'NİN, İRAN VE KUDÜS KARARINI ELEŞTİRDİ
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasını da eleştirdi.
Erdoğan, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ABD Büyükelçilik binasını oraya taşımasının da büyük bir hata olduğunu söyledi. Aynı ifadeyi geçen hafta CNN’e konuştuğunda da kullanan Erdoğan, "Doğu Kudüs Filistin’in başkenti ve bir gün Filistin eyaleti kurulduğunda Türkiye elçiliği oraya açılacaktır" dedi. Erdoğan bu hareketin ABD’yi diplomatik açıdan izole ettiğini söylerken, "ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak, müttefiklerini kaybetme riskini göze aldı" dedi.